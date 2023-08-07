Министерство социальных дел изменит принципы выплаты ряда пособий

Министр социальной защиты Сигне Рийсало в понедельник направила на согласование законопроект, согласно которому будет прекращена почтовая доставка на дом пособий тем людям, которые уже получают какое-либо другое пособие на расчетный счет.
Об этом BNS сообщила пресс-служба министерства, отметив, что еще одним изменением станет то, что люди, которым пособия перечислялись на разные банковские счета, будут получать государственные пособия на один банковский счет. С принятием этого законопроекта с 1 января 2024 года прекращается прием заявлений на получение пособий по возвращению. Те 36 человек, которые получали пособие до сих пор, и люди, обратившиеся за ним до конца года, к 2029 году будут переведены в список получателей народной пенсии.
По словам министра социальной защиты Сигне Рийсало, изменения позволят создать более разумную с точки зрения государственного бюджета систему выплаты денежных пособий. «Предлагаемые нами изменения позволят в будущем сэкономить на инфотехнологических расходах и расходах на рабочую силу. Сотрудники, которые сейчас задействованы в системе выплат и фактически занимаются ручным трудом, вместо этого смогут внести свой вклад в повышение качества ИТ-услуг и обработки данных».
Согласно проекту, в будущем все пособия будут перечисляться на единый банковский счет получателя. «Большое количество платежных каналов повышает риск того, что платеж может не дойти до человека, который, к примеру, забыл вовремя изменить фамилию или другие данные на каком-то из счетов. Так что нововведение упростит жизнь получателя пособия, поскольку ему больше не придется вносить изменения во все существующие расчетные счета в одном или нескольких банках», - добавила Рийсало.
Кроме того, будет прекращена доставка на дом пособий тем людям, которые получают другие государственные пособия на счет в банке. По данным Департамента социального страхования, по состоянию на август 2022 года 3 900 человек получали пенсию или пособие из рук почтальона, 126 из них получали другое пособие или компенсацию на банковский счет.
Направленный на согласование законопроект отменяет с 1 января 2024 года прием заявлений на получение так называемого пособие по возвращению. Оно выплачивается гражданам Эстонии или лицам эстонской национальности пенсионного возраста, вернувшимся на жительство в Эстонию из-за границы. Пособие выплачивается также члену семьи, который поселяется в Эстонии вместе с ним (супругу, ребенку, родителю). Размер пособия равен текущему размеру народной пенсии, который в 2023 году составляет 295,34 евро.
По данным Департамента социального страхования, по состоянию на июль это пособие получают 36 человек. Количество новых ходатаев на протяжении нескольких лет остается низким. Нынешние получатели пособия на возвращение, прожившие к 31 марта 2029 года в Эстонии пять лет, будут переведены на народную пенсию. Из 36 нынешних получателей пособия 23 человека прожили в Эстонии не менее пяти лет и после вступления в силу изменений будут получать народную пенсию, 13 получателей еще не прожили в Эстонии пяти лет. Если они вернулись в Эстонию, например, в 2023 году, то пятилетний ценз истечет для них в 2028 году.
Таким образом, начиная с 2029 года все репатрианты, вернувшиеся в Эстонию до 01.01.2024, будут переведены в списки получателей народной пенсии.