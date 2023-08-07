Министерство социальных дел изменит принципы выплаты ряда пособий

Об этом BNS сообщила пресс-служба министерства, отметив, что еще одним изменением станет то, что люди, которым пособия перечислялись на разные банковские счета, будут получать государственные пособия на один банковский счет. С принятием этого законопроекта с 1 января 2024 года прекращается прием заявлений на получение пособий по возвращению. Те 36 человек, которые получали пособие до сих пор, и люди, обратившиеся за ним до конца года, к 2029 году будут переведены в список получателей народной пенсии.

По словам министра социальной защиты Сигне Рийсало, изменения позволят создать более разумную с точки зрения государственного бюджета систему выплаты денежных пособий. «Предлагаемые нами изменения позволят в будущем сэкономить на инфотехнологических расходах и расходах на рабочую силу. Сотрудники, которые сейчас задействованы в системе выплат и фактически занимаются ручным трудом, вместо этого смогут внести свой вклад в повышение качества ИТ-услуг и обработки данных».

Согласно проекту, в будущем все пособия будут перечисляться на единый банковский счет получателя. «Большое количество платежных каналов повышает риск того, что платеж может не дойти до человека, который, к примеру, забыл вовремя изменить фамилию или другие данные на каком-то из счетов. Так что нововведение упростит жизнь получателя пособия, поскольку ему больше не придется вносить изменения во все существующие расчетные счета в одном или нескольких банках», - добавила Рийсало.