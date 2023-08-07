СТУДИЯ POSTIMEES ⟩ Михал: хорошо, что латыши смогли сохранить Air Baltic, но у этого все равно есть своя цена для местного налогоплательщика

В начале июня пришли финансовые результаты компании за май и июнь, и именно тогда стала открываться такая картина, какой мы ее видим сегодня. В конце прошлого года было принято решение о расширении, и я могу только предполагать, что план расширения был предпринят добросовестно, чтобы компания могла продолжать свое существование. На данный момент кажется, что если бы компания сохраняла прежнюю деятельность, т. е. обслуживала прежних клиентов, то все пошло бы хорошо и, возможно, даже была бы получена небольшая прибыль. В результате планов по расширению, по-видимому, компания оказалась не во состоянии обслуживать новых клиентов, а старые остались без внимания. Таким образом практически ежемесячно несется несколько миллионов убытков. Если и раньше существовала оценка, что приватизировать Nordica в любом случае стоит, то эта теперь оценка осталась прежней. Государству по-прежнему имеет смысл сохранять только те компании, с помощью которых преодолеваются какие-то существенные препятствия на рынке, за которыми стоят стратегические соображения или соображения безопасности. Nordica, работающая субподрядчиком, не соответствует этим критериям.