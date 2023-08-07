СМИ: северокорейские хакеры взломали российскую компанию, производящую гиперзвуковые ракеты

По словам представителей SentinelOne, они уверены, что за взломом стоит Северная Корея, поскольку хакеры использовали уже применявшиеся ранее вредоносные программы и инфраструктуру, созданную для осуществления других хакерских атак, связанных с Пхеньяном.

Ракеты и топливо

По мнению экспертов, этот инцидент наглядно показывает, что в стремлении получить важнейшие технологии находящаяся в изоляции страна может шпионить и за союзниками - в этом случае за Россией.

Как считают эксперты в области ракетной техники, «НПО Машиностроения» - один из первых разработчиков гиперзвуковых ракет, спутниковых технологий и баллистических вооружений нового поколения. С тех пор как Северная Корея приступила к созданию межконтинентальной баллистической ракеты, способной нанести удар по материковой части США, разработки российской компании представляют для Пхеньяна особый интерес.

В 2019 году президент России Владимир Путин сообщил о разработке гиперзвуковой ракеты «Циркон», способной двигаться со скоростью, примерно в девять раз превышающей скорость звука. Ракету разрабатывало «НПО Машиностроения».

Однако даже если северокорейские хакеры сумели добыть данные о «Цирконе», это совершенно не означает, что Пхеньян сразу же получит аналогичный военный потенциал, подчеркивает Маркус Шиллер, европейский эксперт по ракетам, изучавший иностранную помощь северокорейской ракетной программе. Одних чертежей тут недостаточно, полагает он.

Hwasong-18 Фото: Reuters

Как предполагают эксперты, хакеров мог заинтересовать и процесс производства ракетного топлива, используемый «НПО Машиностроения». В июле Северная Корея провела испытательный пуск ракеты Hwasong-18 - первой МБР, использующей твердотопливные двигатели.

Применение твердого топлива может позволить ускорить развертывание ракет во время боевых действий, поскольку не требует заправки на стартовой площадке, что затрудняет отслеживание и уничтожение ракет до старта.

«НПО Машиностроения» производит баллистические ракеты РС-18, заправленные на заводе топливом в своего рода «ампуле», что дает аналогичный результат.