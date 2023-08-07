Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 7 августа: учителей катастрофически не хватает, на страну надвигается сильный шторм, птицы терроризируют горожан и старая добрая коса вновь в почете
Сегодня в выпуске:
- Катастрофическая нехватка опытных педагогов наблюдается в русских школах страны. Министерство образования рассуждает об увеличении финансирования, но дефицит преподавателей восполнить некем.
- Коротко по стране: модернизация железнодорожных переездов для повышения скорости движения поездов; несмотря на десятки претендентов, конкурс на должность директора зоопарка провалился; спецкомиссия парламента обсудит проблему финансирования канцелярии президента
- Ливни, шквалистый ветер, град величиной до 5 сантиметров и даже смерчи. В Эстонии объявлен наивысший уровень штормовой опасности. К чему и как готовиться, разбирался наш корреспондент
- Агрессивность птиц в городах становится все большей проблемой. Разбросанный мусор, крики, и даже нападения пернатых на людей - как справиться с этим и к кому обращаться за помощью, выясняла наша съёмочная группа
- Мировые новости: кораблекрушения в Италии, землетрясение в Китае, гробы в стиле Барби и побег медведя из самолета в Дубае
- В ботаническом саду проводят уникальные тренировки навыков облагораживания газоны с помощью косы. Наша корреспондент решила выяснить на собственном опыте, чем хорош этот древний проверенный способ
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 7 августа.