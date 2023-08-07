«Новости в 7» за 7 августа: учителей катастрофически не хватает, на страну надвигается сильный шторм, птицы терроризируют горожан и старая добрая коса вновь в почете

Сегодня в выпуске:

- Катастрофическая нехватка опытных педагогов наблюдается в русских школах страны. Министерство образования рассуждает об увеличении финансирования, но дефицит преподавателей восполнить некем.

- Коротко по стране: модернизация железнодорожных переездов для повышения скорости движения поездов; несмотря на десятки претендентов, конкурс на должность директора зоопарка провалился; спецкомиссия парламента обсудит проблему финансирования канцелярии президента

- Ливни, шквалистый ветер, град величиной до 5 сантиметров и даже смерчи. В Эстонии объявлен наивысший уровень штормовой опасности. К чему и как готовиться, разбирался наш корреспондент

- Агрессивность птиц в городах становится все большей проблемой. Разбросанный мусор, крики, и даже нападения пернатых на людей - как справиться с этим и к кому обращаться за помощью, выясняла наша съёмочная группа

- Мировые новости: кораблекрушения в Италии, землетрясение в Китае, гробы в стиле Барби и побег медведя из самолета в Дубае

- В ботаническом саду проводят уникальные тренировки навыков облагораживания газоны с помощью косы. Наша корреспондент решила выяснить на собственном опыте, чем хорош этот древний проверенный способ