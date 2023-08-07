В Швеции из-за сильного дождя поезд сошел с рельсов.

Сообщение о происшествии поступило в полдень. В поезде, следовавшем из Стокгольма в Сундсвалль, находилось около 120 пассажиров. Когда полиция и аварийные службы прибыли на место происшествия, они увидели, что два из четырех вагонов перевернулись.

Пассажиров, находившихся в двух сошедших с рельсов вагонах, пришлось пересадить в два других вагона и эвакуировать. Поезд сошел с рельсов в труднодоступном месте на середине склона, что затрудняло эвакуацию.

В 14:30 все пассажиры были эвакуированы и продолжили свой путь к месту назначения на автобусе.

Первоначально полиция заявила, что в результате происшествия никто не пострадал, но позже сообщила, что три человека были доставлены в больницу, не уточнив, какие травмы они получили, сообщает Aftonbladet.