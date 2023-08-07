Канцлер Минфина рассказала, кто, по ее мнению, просил деньги для Канцелярии президента в обмен на провозглашение законов

Газета напомнила, что скандал разразился, когда министр финансов Март Вырклаэв заявил, что из канцелярии президента республики поступали сигналы, увязывающие запрос канцелярией денег с принятием законопроектов.

В интервью газете Сакс сообщила, что ей дали понять - нехватка ресурсов мешает канцелярии работать быстро, и что если будет ресурс, то и канцелярия будет работать быстрее. В тот момент правительство переживало сложный период с принятием законов, поскольку оппозиция своей обструкцией поставила под угрозу своевременное принятие и оглашение законов.

По словам Сакс, на одном из выездных мероприятий с участием государственных чиновников у нее состоялась неофициальная беседа с Тоомасом Сильдамом, что денег не хватает.

«Точных деталей я и не знала, поскольку ходатайств о финансировании официально не было, но я услышала, что денег не хватает и для чего их не хватает. Мы выделяли дополнительные средства канцелярии президента. Я также выразила сомнение, что для этой цели подходят деньги из правительственного резерва», - пояснила Сакс.

По словам Сакс, из беседы с Сильдамом она поняла, что между собой увязаны вопросы провозглашения президентом пакета законов и выделения денег канцелярии.

«Не в форме ультиматума, мол, если денег не дадите, то закон не провозгласим. Скорее как намек на нехватку ресурсов и на то, что дополнительный ресурс поможет и быстрее работать», - сказала Сакс Postimees.

Сакс признала, что разговор оставил неприятное впечатление и она доложила о нем министру.

Тоомас Сильдам в своем комментарии отметил, что его беседа с Сакс носила светский характер и каких-либо требований выделить деньги он не выдвигал. «Мне жаль, что Мерике Сакс истолковала наш разговор так, как истолковала», - сказал Сильдам Postimees.