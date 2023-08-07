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Канцлер Минфина рассказала, кто, по ее мнению, просил деньги для Канцелярии президента в обмен на провозглашение законов

BNS
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Мерике Сакс и Тоомас Сильдам.
Мерике Сакс и Тоомас Сильдам. иллюстрация: Postimees

Канцлер Минфина Мерике Сакс утверждает, что человеком, увязавшим между собой вопрос о выделении денег Канцелярии президента и утверждение президентом законов, был советник главы государства по внутренним делам Тоомас Сильдам.

Газета напомнила, что скандал разразился, когда министр финансов Март Вырклаэв заявил, что из канцелярии президента республики поступали сигналы, увязывающие запрос канцелярией денег с принятием законопроектов.

В интервью газете Сакс сообщила, что ей дали понять - нехватка ресурсов мешает канцелярии работать быстро, и что если будет ресурс, то и канцелярия будет работать быстрее. В тот момент правительство переживало сложный период с принятием законов, поскольку оппозиция своей обструкцией поставила под угрозу своевременное принятие и оглашение законов.

По словам Сакс, на одном из выездных мероприятий с участием государственных чиновников у нее состоялась неофициальная беседа с Тоомасом Сильдамом, что денег не хватает.

«Точных деталей я и не знала, поскольку ходатайств о финансировании официально не было, но я услышала, что денег не хватает и для чего их не хватает. Мы выделяли дополнительные средства канцелярии президента. Я также выразила сомнение, что для этой цели подходят деньги из правительственного резерва», - пояснила Сакс.

По словам Сакс, из беседы с Сильдамом она поняла, что между собой увязаны вопросы провозглашения президентом пакета законов и выделения денег канцелярии.

«Не в форме ультиматума, мол, если денег не дадите, то закон не провозгласим. Скорее как намек на нехватку ресурсов и на то, что дополнительный ресурс поможет и быстрее работать», - сказала Сакс Postimees.

Сакс признала, что разговор оставил неприятное впечатление и она доложила о нем министру.

Тоомас Сильдам в своем комментарии отметил, что его беседа с Сакс носила светский характер и каких-либо требований выделить деньги он не выдвигал. «Мне жаль, что Мерике Сакс истолковала наш разговор так, как истолковала», - сказал Сильдам Postimees.

«Мы с Мерике знаем друг друга много лет, она могла бы позвонить мне или сразу переспросить. Со своей стороны я очень серьезно отнесусь к рекомендации директора аппарата президента Пеэпа Яхило при общении с политиками или чиновниками избегать светскости или иронии в качестве риторического приема, который может быть истолкован по-разному и даже ввести в заблуждение», - сказал Сильдам.

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