ФОТО ⟩ Грозовые тучи не помеха: жители Тарту купаются несмотря ни на что

В то время как на Тарту опустились темные грозовые тучи, оставив город в темноте, отдыхающие на канале Анне не испугались и продолжали купаться, даже несмотря на развевающийся на берегу красный флаг.
Около 20 часов вечера на пляже канала Анне все еще находилось более десяти человек. Почти половина из них плавала в нескольких метрах от берега на глубине, некоторые плескались у берега.
В 18:00 вода в канале Анне, по данным G4S, прогрелась до 25 градусов, но были вывешены красные флаги. Это значит, что находится в воде нежелательно.