АВТОНАЛОГ ⟩ Спор оппозиции и коалиции: «владелец Tesla заплатит меньше хуторянина», «даже пятиклассник знал о росте налогов»

Ээсти 200 настаивает на том, чтобы были учтены интересы разных групп населения.

Предвыборное обещание в 500 млн евро в год – это не траты. Именно столько денег останется дополнительно на руках у населения. К тому же больше половины избирателей проголосовали за это предвыборное обещание, у коалиции – 51 мандат на двоих. От этого выиграют учителя, спасатели, полицейские и т.д.

Коробейник (ЦП): – Утверждение о том, что эти деньги останутся у людей, абсолютно не соответствует действительности. Это ложь! Те самые 500 000 евро заберут обратно в виде автоналога, повышения НДС, подоходного налога.

Суть заключается в том, что 500 000 отдадут преимущественно богатым людям (получающим 2000 евро и больше). А заберут в виде налогов – у бедных.

Утверждение о том, что у коалиции есть на это мандат избирателей, – это тоже ложь. Не припоминаю, чтобы Партия реформ или Ээсти 200 обещали своим избирателям повышение НДС или подоходного налога.

Таро (Ээсти 200): – Было обещание привести в порядок финансы государства. Избиратель не настолько глуп, чтобы, голосуя за повышение оборонных расходов или не облагаемого налогом минимума, не понимал, что на другой чаше весов – вопросы финансирования этих обещаний. Это очевидно каждому ученику пятого и шестого класса!

Ситуация, при которой государство ежедневно тратит на 4,6 млн евро больше, чем собирает в виде налогов, не могла продолжаться дальше.