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АВТОНАЛОГ ⟩ Спор оппозиции и коалиции: «владелец Tesla заплатит меньше хуторянина», «даже пятиклассник знал о росте налогов»

Таро vs Коробейник
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • Избиратель глуп? Таро: рост налогов был очевиден
  • Коробейник: богатым отдадут, у бедных заберут
  • Таро: у коалиции нет плана обобрать население

Против введения автоналога выступает более 70% населения Эстонии. Просчитаны ли негативные последствия роста налоговой нагрузки и политики ограничения свободы передвижения? Перевесит ли польза?

На вопросы Rus.Postimees ответили в прямом эфире представители коалиции и оппозиции, депутаты Рийгикогу Игорь Таро (Ээсти 200) и Андрей Коробейник (Центристская партия), оба – из конституционной комиссии парламента.

Выдержки из беседы:

– Общественность негативно отреагировала на введение автоналога. Будет ли учтено мнение населения?

Игорь Таро (Ээсти 200): – Парламент всегда должен учитывать мнение населения. Другое дело, что общественность всегда будет негативно воспринимать любое повышение налогов. При этом все хотят получать дотации и услуги. Не зря наша конституция гласит, что налоговый вопрос невозможно вынести на референдум (результат был бы предрешенприм. ред.).

– Реально ли добиться отмены автоналога?

Андрей Коробейник (ЦП): – Вопрос не в том, хорош или плох автоналог. Главное заключается в том, что введение автоналога, повышение подоходного налога и НДС (налог с оборотаприм.ред.) необходимы для того, чтобы покрыть самое дорогое предвыборное обещание Партии реформ – отмену ступенчатого подоходного налога (обещано повышение не облагаемого налогом минимума для всехприм. ред.). Это обещание стоит 500 млн евро в год. Смысл в том, что более богатые слои населения будут получать больше денег.

Автомобильный налог не является абсолютным злом, но дело в нюансах.

Может так получиться, что достаточно бедный сельский житель будет платить больше, покупатель Tesla, живущий в Таллинне.

Таро (Ээсти 200): – У коалиции нет плана, чтобы менее обеспеченные слои населения переплачивали по сравнению с владельцами Tesla и других дорогих авто. На самом деле, коалиция еще не определилась с конкретным планом, дискуссия продолжается.

Ээсти 200 настаивает на том, чтобы были учтены интересы разных групп населения.

Предвыборное обещание в 500 млн евро в год – это не траты. Именно столько денег останется дополнительно на руках у населения. К тому же больше половины избирателей проголосовали за это предвыборное обещание, у коалиции – 51 мандат на двоих. От этого выиграют учителя, спасатели, полицейские и т.д.

Коробейник (ЦП): – Утверждение о том, что эти деньги останутся у людей, абсолютно не соответствует действительности. Это ложь! Те самые 500 000 евро заберут обратно в виде автоналога, повышения НДС, подоходного налога.

Суть заключается в том, что 500 000 отдадут преимущественно богатым людям (получающим 2000 евро и больше). А заберут в виде налогов – у бедных.

Утверждение о том, что у коалиции есть на это мандат избирателей, – это тоже ложь. Не припоминаю, чтобы Партия реформ или Ээсти 200 обещали своим избирателям повышение НДС или подоходного налога.

Таро (Ээсти 200): – Было обещание привести в порядок финансы государства. Избиратель не настолько глуп, чтобы, голосуя за повышение оборонных расходов или не облагаемого налогом минимума, не понимал, что на другой чаше весов – вопросы финансирования этих обещаний. Это очевидно каждому ученику пятого и шестого класса!

Ситуация, при которой государство ежедневно тратит на 4,6 млн евро больше, чем собирает в виде налогов, не могла продолжаться дальше.

Коробейник (ЦП): – Согласен в том, что финансовое состояние Эстонии – это проблема. Экономика падает уже шестой квартал подряд. Наша экономика – единственная в Европе показала минус в I квартале (-3,2% - прим. ред.). И причина этого вовсе не в том, что избиратель глуп, а в том, что в ответственный момент правительство решило не поддерживать бизнес. 

– Крупные предприниматели встревожены состоянием нашей экономики. Урмас Сыырумаа даже заявил, что Эстония – фактический банкрот. Как вы прокомментируете это заявление? В такой ситуации налоги будут повышаться и дальше?

Коробейник (ЦП): – Налоги можно поднять и до 100%, но если их будет не с кого брать, бюджет не наполнится. Налоги ситуацию не спасут. Дело в том, что эстонские предприятия из-за политики правительства потеряли экспортные рынки. Проблема закрытия предприятий имеет отложенный эффект, и именно сейчас наступает момент истины. Правительство, увы, не поддержало в тяжелое время предпринимателей. Через год мы окажемся в ситуации, когда даже с очень высокой налоговой базой бюджет будет невозможно привести в порядок.

Таро (Ээсти 200): – Оппозиция всегда предлагает отменить все налоги и раздать несуществующие деньги. Именно из-за этого мы находимся в глубоком дефиците. Наша стратегическая цель – повысить конкурентоспособность экономики. И тут многое зависит не столько от решений правительства, сколько от внешней конъюнктуры рынка. Если в Швеции и Финляндии нет спроса на нашу продукцию, то мы никак не сможет налоговыми льготами его восстановить.

Сейчас Эстония находится в цикле экономического падения. Осмелюсь предсказать, что через два года ситуация с нашей экономикой будет гораздо лучше. Сейчас мы занимаемся решением тактической задачи – вывести госфинансы если не в ноль, то хотя бы сократить дефицит и не усугублять инфляцию.

Коробейник (ЦП): – На всех до единого основных рынках, с которыми работает Эстония, в минувшем квартале был зафиксирован экономический рост. Проблема не в Швеции, в нашем правительстве.

Убежден, что из-за роста НДС в южной Эстонии закроется огромное количество отелей. Латыши уже это проходили, через два года они отменили повышенную ставку НДС для отелей, но было уже поздно.

Таро (Ээсти 200): – Убежден, что ни один отель, имеющий нормальную бизнес-модель, не закроется.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: автоналог облегчит жизнь или карманы водителей? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / iBlues
Студия Postimees: автоналог облегчит жизнь или карманы водителей? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / iBlues Фото: Tairo Lutter
  • Реально ли добиться отмены автоналога на основе обратной связи от населения?
  • Могут ли налог увеличить до 1000 евро, как предлагает реформист Сийм Каллас?
  • Как отразится автоналог на людях с небольшим заработком и среднем классе?
  • Улучшится ли экология, если средний возраст машины вынужденно вырастет?
  • Можно ли считать нормой тройное налогообложение автомобилистов? Речь идет о двух порциях автоналога и акцизе на топливо. 
  • На какие средства будут строиться дороги? 
  • Почему происходит повышение и введение сразу всех налогов?
  • Реально ли при такой налоговой политике остановить инфляцию?
  • Осмелится ли Эстония ввести допналог на сверхприбыли банков и энергосектора?
  • Почему экономика Литвы растет, а наша продолжает падать?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / iBlues 

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