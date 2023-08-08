Студия Postimees: автоналог облегчит жизнь или карманы водителей?

Против введения автоналога выступает более 70% населения Эстонии. Просчитаны ли негативные последствия роста налоговой нагрузки и политики ограничения свободы передвижения? Перевесит ли польза?
На вопросы Rus.Postimees ответят в прямом эфире представители коалиции и оппозиции, депутаты Рийгикогу Игорь Таро (Ээсти 200) и Андрей Коробейник (Центристская партия), оба – из конституционной комиссии парламента. Смотрите дискуссию в 13:00!
- Реально ли добиться отмены автоналога на основе обратной связи от населения?
- Могут ли налог увеличить до 1000 евро, как предлагает реформист Сийм Каллас?
- Как отразится автоналог на людях с небольшим заработком и среднем классе?
- Улучшится ли экология, если средний возраст машины вынужденно вырастет?
- Можно ли считать нормой тройное налогообложение автомобилистов? Речь идет о двух порциях автоналога и акцизе на топливо.
- На какие средства будут строиться дороги?
- Почему происходит повышение и введение сразу всех налогов?
- Реально ли при такой налоговой политике остановить инфляцию?
- Осмелится ли Эстония ввести допналог на сверхприбыли банков и энергосектора?
- Почему экономика Литвы растет, а наша продолжает падать?