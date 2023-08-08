Студия Postimees: автоналог облегчит жизнь или карманы водителей?

На вопросы Rus.Postimees ответят в прямом эфире представители коалиции и оппозиции, депутаты Рийгикогу Игорь Таро (Ээсти 200) и Андрей Коробейник (Центристская партия), оба – из конституционной комиссии парламента. Смотрите дискуссию в 13:00!