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Студия Postimees: автоналог облегчит жизнь или карманы водителей?

13:00 Таро vs Коробейник
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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Против введения автоналога выступает более 70% населения Эстонии. Просчитаны ли негативные последствия роста налоговой нагрузки и политики ограничения свободы передвижения? Перевесит ли польза?

На вопросы Rus.Postimees ответят в прямом эфире представители коалиции и оппозиции, депутаты Рийгикогу Игорь Таро (Ээсти 200) и Андрей Коробейник (Центристская партия), оба – из конституционной комиссии парламента. Смотрите дискуссию в 13:00!

  • Реально ли добиться отмены автоналога на основе обратной связи от населения?
  • Могут ли налог увеличить до 1000 евро, как предлагает реформист Сийм Каллас?
  • Как отразится автоналог на людях с небольшим заработком и среднем классе?
  • Улучшится ли экология, если средний возраст машины вынужденно вырастет?
  • Можно ли считать нормой тройное налогообложение автомобилистов? Речь идет о двух порциях автоналога и акцизе на топливо. 
  • На какие средства будут строиться дороги? 
  • Почему происходит повышение и введение сразу всех налогов?
  • Реально ли при такой налоговой политике остановить инфляцию?
  • Осмелится ли Эстония ввести допналог на сверхприбыли банков и энергосектора?
  • Почему экономика Литвы растет, а наша продолжает падать?
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