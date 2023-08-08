В Эстонии без света остаются более 9000 домохозяйств

Согласно карте неисправностей оператора электросетей Elektrilevi, больше всего обесточено из-за вызванных ветром аварий домохозяйств в Харьюмаа - 5500.

В Рапламаа обесточены 1050, в Пыльвамаа – 676, в Тартумаа – 552, в Ляэне-Вирумаа – 462, в Пярнумаа – 461, а в Валгамаа – 452 клиентов.

В других уездах аварийных отключений электроэнергии меньше.