Вт, 8.08.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

В Эстонии без света остаются более 9000 домохозяйств

rus.postimees.ee
Facebook Twitter
Comments
Электрический щит. Иллюстративное фото
Электрический щит. Иллюстративное фото Фото: Ieva Leiniša/LETA

Из-за штормового ветра к утру вторника остаются без электричества свыше 9700 потребителей.

Согласно карте неисправностей оператора электросетей Elektrilevi, больше всего обесточено из-за вызванных ветром аварий домохозяйств в Харьюмаа - 5500.

В Рапламаа обесточены 1050, в Пыльвамаа – 676, в Тартумаа – 552, в Ляэне-Вирумаа – 462, в Пярнумаа – 461, а в Валгамаа – 452 клиентов.

В других уездах аварийных отключений электроэнергии меньше.

Всего по состоянию на утро вторника было обесточено 9642 потребителя.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх