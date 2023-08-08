Налетай! После состязания Ironman осталось много бесплатной еды

В центре Палдиски и еще в ряде поселков Ляэне-Харьюской волости несколько лет назад были установлены общественные холодильники, в которые и магазины, и горожане могут класть оставшуюся непроданной или несъеденной еду, срок годности которой скоро истекает. Из холодильника такие продукты может забрать любой желающий. Вчера холодильники оказались забиты под завязку здоровой и качественной бесплатной едой c соревнований.
Старейшина Ляэне-Харью Яанус Саат опубликовал пост на странице волости в Facebook, в котором призвал людей забирать бутерброды, салаты и бургеры, пока они не испортились. Все продукты привезли с соревнований Ironman.
Руководство волости заранее договорилось с организатором мероприятия о том, чтобы оставшуюся после соревнований еду привезли в шкафы для бесплатной раздачи. Как видно на фото, салатов вчера было особенно много.
Сегодня утром холодильник был совершенно пуст, так что следует признать, что инициатива по сохранению еды работает эффективно.
Почему все отдали бесплатно именно в Ляэне-Харью?
Самоуправление Ляэне-Харью является партнером Ironman Tallinn уже шестой год подряд. Волость помогает организаторам укомплектовать пункты питания и напитков волонтерами.
«В этом году наши "зеленые амбассадоры" помогали сортировать мусор в разных точках сбора отходов», - объяснил волостной старейшина. По его словам, волонтеры получили сувениры с символикой, а здоровая еда, оставшаяся после мероприятия, была доставлена в продуктовые шкафы муниципалитета.