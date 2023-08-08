Налетай! После состязания Ironman осталось много бесплатной еды

Старейшина Ляэне-Харью Яанус Саат опубликовал пост на странице волости в Facebook, в котором призвал людей забирать бутерброды, салаты и бургеры, пока они не испортились. Все продукты привезли с соревнований Ironman.

Руководство волости заранее договорилось с организатором мероприятия о том, чтобы оставшуюся после соревнований еду привезли в шкафы для бесплатной раздачи. Как видно на фото, салатов вчера было особенно много.

Холодильник для бесплатной еды в центре Палдиски вчера был переполнен здоровой едой. Фото: Facebook

Сегодня утром холодильник был совершенно пуст, так что следует признать, что инициатива по сохранению еды работает эффективно.

8 августа общественный холодильник был совершенно пуст. Фото: Anastasiya Tido

Почему все отдали бесплатно именно в Ляэне-Харью?

Самоуправление Ляэне-Харью является партнером Ironman Tallinn уже шестой год подряд. Волость помогает организаторам укомплектовать пункты питания и напитков волонтерами.

«В этом году наши "зеленые амбассадоры" помогали сортировать мусор в разных точках сбора отходов», - объяснил волостной старейшина. По его словам, волонтеры получили сувениры с символикой, а здоровая еда, оставшаяся после мероприятия, была доставлена в продуктовые шкафы муниципалитета.