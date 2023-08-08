Опрос: 75% работников не считают свою зарплату достаточной и ожидают ее повышения

Исследование показывает, что работники больше не готовы ждать повышения зарплаты, и почти 50% респондентов уже приняли решение искать новую работу. При выборе нового места работы 81% опрошенных работников вновь назвали зарплату самым важным фактором.

Работодатели в Эстонии прилагают все усилия, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке труда и предлагать своим сотрудникам справедливую заработную плату. «В прошлом работодатели уже проводили внутренние корректировки заработной платы, чтобы учесть влияние инфляции, - поясняет Карла Одер, менеджер по маркетингу CV-Online. – Однако текущая общая ситуация на рынке труда, как правило, способствует замедлению роста заработной платы в связи с сокращением числа вакансий.»

46% работодателей за последние месяцы повысили заработную плату своим сотрудникам, и столько же сумели сохранить ее на прежнем уровне. В ближайшее время лишь 12% работодателей планируют повышение зарплаты работникам.

Работодатели высоко ценят лояльных сотрудников, и в 73% случаев это стало одним из основных факторов повышения заработной платы. Сорок шесть процентов работодателей утверждают, что повышение заработной платы было вызвано давлением со стороны сотрудников. Чуть более четверти респондентов, или 26%, хотели помочь работникам лучше справиться с инфляцией и поэтому повысили заработную плату.

При этом 80% работодателей не хотят идти на значительное повышение заработной платы в ближайшие месяцы и планируют сохранить уровень заработной платы на прежнем уровне. Однако 12% работодателей планируют в ближайшие месяцы увеличить базовую заработную плату сотрудников.

Хотя работодатели пока не планируют повышения заработной платы на 16-20%, на которое рассчитывают сотрудники, они в состоянии осуществить повышение заработной платы на 3-4%, при этом чуть меньшая часть работодателей (26,7%) намерена увеличить общую заработную плату на 5-6%, а аналогичная доля респондентов – на 7-8%.