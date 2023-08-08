Количество местных туристов сокращается несколько месяцев подряд

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Хельги Лаурмаа, в июне в предприятиях по размещению Эстонии остановилось около 163 000 зарубежных туристов.

«Численность зарубежных туристов еще не достигла июньского уровня докризисного 2019 года и была на треть меньше, однако по сравнению с июнем 2022 года зарубежных туристов было на 9% больше», — уточнила Лаурмаа. Количество местных туристов уменьшается третий месяц подряд. По сравнению с теми же месяцами прошлого года в апреле численность местных туристов сократилась на 5%, в мае — на 6% и в июне — на 7%. В то же время местных туристов было на 14% больше, чем в июне 2019 года.

По-прежнему в предприятиях по размещению Эстонии больше всего останавливаются туристы из Финляндии: их доля составляет 43% от общего числа туристов. Далее следуют Латвия, Германия, Литва, Великобритания, Соединенные Штаты Америки, Польша, Швеция и страны Азии.

По сравнению с июнем прошлого года в предприятиях по размещению останавливалось больше туристов как из Европы, так и более дальних стран. Численность туристов из Финляндии увеличилась на 17%, из Германии — на 8%, а из Литвы — на 10%. Больше туристов, чем год назад, прибыло также из Великобритании, Соединенных Штатов Америки, Польши и Швеции. Количество туристов из стран Азии за год увеличилось вдвое, но оно все еще в несколько раз ниже допандемийного уровня.