На чемпионате Европы Мия Отть установила личный рекорд и прошла в финал, у Лийзы Лусти второе место

В Израиле стартовал чемпионат Европы по легкой атлетике для спортсменов в возрасте до 20 лет. В спринте на 100 м Мия Отть установила рекорд Эстонии в возрастном классе U20 и прошла в финал.
Квалификацию Отть пробежала за 11,67, а в первом полуфинале показала время 11,53, обеспечив себе тем самым место в финале во вторник. В забеге на 100 м победила британка Рене Реджис, которой Отть уступила 0,17 секунды.
That feeling when you make a 100m final. 🫶— European Athletics (@EuroAthletics) August 7, 2023
And Miia Ott 🇪🇪 also set an Estonian U20 record of 11.53 in #Jerusalem2023. ❤️🔥 pic.twitter.com/beWODTghNt
Своим результатом Отть на 0,05 секунды побила свой же собственный предыдущий рекорд Эстонии в возрастной группе до 20 лет. По итогам первых двух соревнований спортсменка вошла в пятерку лучших. Финал состоится сегодня в 20:00.
Семиборка Лийза-Мария Лусти заняла восьмое место в первой дисциплине - беге на 100 м с барьерами, с результатом 13,88. В прыжках в высоту ее отметкой стала высота 1,80. В толкании ядра Лусти установила личный рекорд 11,21. В беге на 200 м она показала шестое лучшее время - 24,59. По итогам четырех соревнований эстонка занимает второе место с 3507 очками. В сравнении личных рекордов (5836 баллов) он занимает пятое место среди конкурентов.