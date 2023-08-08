На чемпионате Европы Мия Отть установила личный рекорд и прошла в финал, у Лийзы Лусти второе место

Квалификацию Отть пробежала за 11,67, а в первом полуфинале показала время 11,53, обеспечив себе тем самым место в финале во вторник. В забеге на 100 м победила британка Рене Реджис, которой Отть уступила 0,17 секунды.

That feeling when you make a 100m final. 🫶



And Miia Ott 🇪🇪 also set an Estonian U20 record of 11.53 in #Jerusalem2023. ❤️‍🔥 pic.twitter.com/beWODTghNt — European Athletics (@EuroAthletics) August 7, 2023

Своим результатом Отть на 0,05 секунды побила свой же собственный предыдущий рекорд Эстонии в возрастной группе до 20 лет. По итогам первых двух соревнований спортсменка вошла в пятерку лучших. Финал состоится сегодня в 20:00.