Фото ⟩ Десятки находчивых автовладельцев спрятали свои машины от бури под мостом

Вчера, опасаясь бури, многие автовладельцы оставили свои машины в парковочных домах, но из-за того, что они быстро заполнились, некоторым пришлось искать другое укрытие для своего железного коня. Так в Тарту нашлось применение и газону под мостами.
И хотя компания Europark разрешила всем автовладельцам с 18:00 безвозмездно воспользоваться парковочными домами, предложение оказалось настолько заманчивым, что мест не было уже через час.
Поэтому водителям пришлось искать новые решения. Многие решили спрятать свои автомобили под мостом. Так, к 21:30, например, под виадуком Варику стояли десятки машин.
Такую же картину можно было наблюдать под мостом Сыпрусе со стороны Аннелинна, а также под мостом Ихасте.