НКО Slava Ukraini пожертвует украинской армии камуфляжную краску на сумму 54 000 евро

Первые камуфляжные краски для лица поступят в украинскую армию осенью.

По словам Ану Вилтроп, руководителя НКО Slava Ukraini, одним из основных направлений деятельности организации является оказание помощи украинским военным в спасении жизни.

«Использование камуфляжа чрезвычайно важно для военных подразделений, чтобы защитить жизнь солдат, сделав их невидимыми для противника. Наша цель – обеспечить украинских солдат необходимыми для этого средствами – поскольку камуфляжная краска MilSpray выпускается в виде спрея, а не обычной пасты, она может быть быстро и эффективно нанесена, когда этого требует ситуация. Кроме того, аэрозоль более щадящий для кожи и легче смывается впоследствии. Помимо того, что украинским бойцам необходима любая военная помощь, министр обороны Украины направил в НКО Slava Ukraini письмо с просьбой поддержать украинских военных инновационным продуктом, в котором нуждаются и которого ждут их спецподразделения», – сказала Вилтроп.

Компания MilSpray, производящая камуфляжные краски, выросла из студенческой фирмы, сотрудничает с Министерством обороны, принимала участие в международной выставке оборонной промышленности IDEX 2023 и крупнейшей в странах Балтии выставке оборонной промышленности Baltic Miltech Summit 2023 в Литве. Пожертвования, уже полученные общественной организацией Slava Ukraini, будут направлены на финансирование производства красок. Помощь Сил обороны будет использована для транспортировки камуфляжных красок в Украину.

Помимо поставки камуфляжных красок, НКО Slava Ukraini также окажет поддержку в организации курсов тактической медицинской подготовки PULSE для украинской армии. С начала сотрудничества в мае этого года обучение прошли 2524 солдата.

«В ходе обучения украинские солдаты приобретают навыки оказания первой помощи себе и другим в тактической ситуации, оценки ситуации и тактических действий. Это позволит снизить смертность на передовой, повысить мотивацию и, в долгосрочной перспективе, уменьшить нагрузку на реабилитацию», - добавил Вилтроп.