Легкоатлетка показала своей федерации средний палец

На соревнованиях в Бирмингеме Белл заняла первое место на дистанции 800 м и не стала после этого скрывать свое мнение в отношении федерации, показав фотографам средний палец. Легкоатлетка пробежала эту дистанцию на соревнованиях в конце июля, показав свое лучшее время сезона - 1.59,28.

Для квалификации на эту дистанцию среди женщин на чемпионат мира нужно было пробежать 800 м как минимум за 1.59,80. Белл преодолела эту отметку еще в прошлом году и должна была стать третьей представительницей страны на этой дистанции в составе национальной сборной. Но вместо нее федерация решила отправить на ЧМ другую спортсменку - Изабель Боффей, которая занимает пятую строчку рейтинга.

Британская федерация легкой атлетики учитывала только результаты, достигнутые в этом году. И в этом зачете Боффей оказалась быстрее конкуренток. Во время принятия решения лучшее время Белл было 1.59,43.

«За это место конкурировали две спортсменки, из них только одна была отобрана на соревнования. Надеюсь, Алекс Белл вернется сильнее», - сказал технический директор Британской федерации легкой атлетики Стефен Магуайр.

Белл была расстроена решением федерации и пререкания продолжились и после триумфа в Бирмингеме.

«Стив Вернон (один из руководителей федерации), ты же видишь это. Не мог б ты ответить на мои письма?» - Александра Белл намекнула на то, что не может связаться с Верноном.