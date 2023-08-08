За сутки Elektrilevi восстановила электроснабжение более 40 000 потребителей

На островах, а также в Ляэнемаа, Пярнумаа, Вильяндимаа, Валгамаа и Вырумаа объявлено штормовое предупреждение третьего уровня. В Рапламаа, Ярвамаа, Йыгевамаа, Тартумаа и Пыльвамаа объявлено предупреждение второго уровня, что означает опасную погоду. В других регионах Эстонии объявлено предупреждение первого уровня, означающее, что в определенных ситуациях погода может быть опасной.

Сегодня штормовой ветер не собирается стихать, что, к сожалению, приведет к новым перебоям в течение дня. Шторм уже повалил множество деревьев и веток, вызвав перебои в подаче электроэнергии по всей Эстонии, и в настоящее время около 13 000 потребителей остаются без электричества.

«Наша приоритетная задача - как можно быстрее устранить неполадки, поэтому мы работаем в две смены с повышенными силами. По мере усиления шторма в течение ночи по всей Эстонии стали поступать сообщения о новых повреждениях, и еще больше их будет на подходе. Сильный ветер и гроза, к сожалению, замедляют работы по устранению повреждений, поскольку в таких условиях они опасны для жизни. Мы также призываем людей следовать всем предупреждениям и избегать упавших линий электропередач, так как это опасно для жизни», - сказал Михкель Хярм, председатель правления Elektrilevi.

Elektrilevi и ее партнеры сделают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить подключение клиентов к сети.

NB! Компания Elektrilevi просит всех сообщать об отключениях электроэнергии через приложение MARU. Это позволяет быстро обмениваться информацией между потребителем и Elektrilevi в случае отключения электроэнергии.