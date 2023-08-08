Университет естественных наук открывает дополнительный набор в магистратуру

В рамках дополнительного конкурса заявки ожидаются на примерно десять магистерских программ в различных областях, от садоводства и лесного хозяйства до эргономики и природного туризма, а также экономики и предпринимательства.

По словам заведующей учебным отделом университета Ины Ярве, целью дополнительного конкурса является заполнение вакантных учебных мест и предоставление возможности лицам, принимающим решения в последний момент. «Наш опыт показывает, что немало людей решают продолжить получение высшего образования в магистратуре только после окончания летнего отпуска. С приближением осени люди снова начинают задумываться о том, чего ожидать от нового сезона. Среди тех, кто поступает на обучение в магистратуру, есть как недавние выпускники программ бакалавриата, так и те, кто закончил их уже значительное время тому назад. Обучение в магистратуре является гибким и проходит в форме сессионных занятий, что позволяет успешно учиться даже параллельно с работой», - сказала Ярве.