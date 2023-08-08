Вт, 8.08.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Фото ⟩ В Таллинне сильный ветер ломает деревья

Rus.Postimees
Facebook Twitter
Comments

В Таллинне под натиском непогоды в нескольких местах уже рухнули деревья.

Так, например, на улице Вихури дерево повалило вблизи жилых домов. А на бульваре Сыпрузе дерево упало прямо на автомобиль.

Сегодня утром Агентство окружающей среды объявило предупреждение первого уровня, которое означает, что в определенных ситуациях погодные условия могут быть опасными.

По прогнозу, во вторник утром юго-восточный и южный ветер усилится порывами до 15-17 м/с на суше, а на островах Западной Эстонии и на побережье до 23 м/с. К вечеру ветер должен немного успокоиться.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх