Виктории Нуланд отказали в Нигере во встрече со свергнутым президентом

Нуланд рассказала журналистам перед вылетом из столицы страны Ниамея, что встреча с военными продолжалась более двух часов, однако добиться успеха и убедить мятежников отменить переворот пока не удалось.

«Эти беседы были чрезвычайно откровенными и временами довольно трудными, - сказала она. - Это был первый разговор, в котором США предлагали свои добрые услуги, если у людей, ответственных за [переворот], есть желание вернуться к конституционному порядку».

По словам Нуланд, она встретилась с бригадным генералом Муссой Салау Барму, который был назначен новым начальником военного штаба, и другими лидерами переворота, однако просьбы о встрече с главой президентской гвардии Абдурахманом Тчиани, объявившим себя новым лидером страны, и свергнутым президентом Мохамедом Базумом остались без ответа, хотя представители США ранее поддерживали телефонные контакты с Базумом.

Нуланд сказала, что предоставила военным несколько вариантов возможных действий, а также четко обозначила последствия для отношений с США, если Нигер не восстановит Базума в должности или пойдет по пути соседнего Мали, сотрудничая с российскими наемниками из ЧВК «Вагнер».

«Я надеюсь, что они будут держать дверь открытой для дипломатии. Мы сделали такое предложение. Посмотрим, - сказала она. - Люди, которые предприняли эти действия здесь, прекрасно понимают, какой риск для их суверенитета представляет приглашение "Вагнера"».

Нигер Фото: EPA

США были в числе стран, которые осудили захват власти военными в Нигере.