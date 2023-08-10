ВИДЕО ⟩ Анатоль Лютюк: не могу представить воина-убийцу в раю

О войне в Украине, российской пропаганде, рыцарском кодексе, детях и, конечно же, о творчестве в интервью Rus.Postimees рассказал основатель Украинской Греко-Католической церкви таллинского прихода Эстонии, художник, монах и создатель Украинского культурного центра Анатоль Лютюк.
Мастер, в гости к которому почитают за честь прийти президенты и премьер-министры, чьи книги находятся во всех знаменитых библиотеках мира, сидел на асфальте на одной из улиц Таллинна и, не обращая внимания на дождь, записывал что-то в огромную тетрадь. Я увидел его случайно, но не смог пройти мимо и, набравшись наглости, оторвал его от творчества и попросил об интервью. Самый известный украинец в странах Балтии, любимец детей, писатель и монах рассмеялся и предложил располагаться рядом. Я тоже сел на асфальт.
- Что нужно делать для победы Добра над Злом?
- Важно понимать всем людям, что в этом мире все имеет начало и конец. Я говорю о том, что ситуация в Украине будет иметь свой конец. Каким будет конец - это интересный вопрос, именно поэтому я каждый день молюсь о беженцах.
С моими единомышленниками по коллективу «Анатолий и друзья» мы создаем уникальный проект из двух книг. Первая называется «Песни Марии», а название второй книги можно перевести как «Плач Марии» в значении страдательного похоронного плача.
Тексты «Песни Марии» связаны с предчувствием войны. У меня было такое желание, чтобы дети Эстонии выбрали себе что-то близкое из нашей природы в виде зверюшки или растения и написали письмо Святой Деве Марии с просьбой о сохранении этого конкретного вида на нашей Земле. Было в этом, несомненно, предчувствие приближающейся трагедии.
- Как пришла идея написать вместе с детьми такие рукотворные книги?
- Когда начали массово приезжать из Украины военные беженцы, мы начали создавать книгу «Плач Марии». Она начала писаться на основе реальных судеб людей, переживших трагические события в Украине. Это книга о борьбе сил Добра и Зла. Нам удалось выделить три сущности, которые участвуют в этой мировой борьбе: христианская культура с ее десятью заповедями, психология с ее национальными спецификами и культура рыцарства.
Наши девчонки проштудировали кодексы рыцарей, и какие интересные вещи там были найдены: лежащего нельзя бить, нельзя убить безоружного, и так далее. По сути, мы говорим о мировой культуре. Книга «Плач Марии», помимо историй беженцев, которые очень честно рассказаны детьми, - например, тринадцатилетний ребенок пишет о расстреле человека, - в книге содержатся опыт общения эстонских детей с украинскими. Все очень честно. Эта книга очень большая, я ее один даже поднять не могу.
- Какая судьба ждет эту книгу?
- Сейчас наша задача - готовить эту книгу, привлекать к участию как можно большее количество детей. Первый опрос мы делали среди эстонских детей, теперь планируем ехать в Нарву, там с детьми поработать. Книга пишется от руки, и ее нельзя подделать, это коллективная и творческая работа.
Конечно, потом она будет оцифрована, но, по сути, останется настоящей рукописной книгой. Мы хотим объяснить маленьким детям, что они все разные. Да, они должны жить по хорошим правилам, по законам добра, но дети все разные.
Проект рукописных книг мы думаем продолжить в других странах. Очень важна культурная составляющая, важно донести национальные особенности. Например, маленький немец приучен к тому, что у каждой вещи есть свое определенное место, и это часть немецкой культуры, которой он делится с маленьким украинцем.
- Говорят, что когда человек молится, от него незримо исходит столб света. В Европе много таких столбов из молитв за Украину?
- Очень много. В мировой культуре была практика молитвенных групп. Начиная с Первой мировой войны, абсолютно независимые и незнакомые друг с другом люди выходили с молитвой на поле боя. Своими молитвами они иногда останавливали боевые действия. Надеюсь, что сейчас эта традиция еще существует.
Вот у нас это постоянная молитва за военных беженцев и за всех рожденных на чужбине и за еще нерожденных, которые появятся на Свет здесь, молимся за будущее. Быть беженцем очень тяжело, особенно ребенку. Он еще маленький, он не виноват ни в чем, а уже оказался в такой необычной ситуации и нуждается в помощи.
В любой стране, чтобы вжиться в чужую культуру, необходимо три поколения. Это очень тяжело. Если по Эстонии судить, то первая русская эмиграция, все эти Волконские, Кормашевы, вот они только сейчас чувствуют, что это их земля.
- Как можно противостоять агрессивной российской пропаганде, которая давит со всех сторон из всех возможных источников?
- Это очень тяжело делать, потому что ученые годами этим занимались. Когда распался Советский Союз, в академгородке Новосибирска остались люди, у которых был целый исследовательский институт. Профессора ходили каждый день на работу и решали главную задачу: как владеть людьми, как организовывать влияние на общественное мнение. Человечество впервые столкнулось с такими профессионалами, с таким новым вызовом манипуляции, с помощью которой можно сделать все, что хочешь.
У нас есть такая информация, что со стороны России, со стороны «русского мира» идет активное уничтожение термина «хороший русский». Причем они хотят этих хороших русских людей уничтожить руками украинцев через социальные сети. У них есть главная задача - посеять зерно противостояния в рядах тех людей, кто сейчас за рубежом, кто хотел помочь Украине. Это один из примеров их технологии.
Сейчас ведется большая работа уже на период окончания войны. Уже работа на упреждение, что людей, которые уезжали от путинизма за рубеж, в России ждет ненависть тех, кто воевал. Их опять столкнут лбами: тех, кто не воевал с теми, кто воевал.
- Как можно наладить отношения тем, чьи семьи сейчас расколоты по политическим мотивам?
- Во-первых надо верить в Бога. Сейчас в церкви тоже непростая ситуация, и верующих людей очень мало. У меня молитвенная ежедневная практика тридцать лет, и я сейчас делаю такую композицию, где семь грехов, семь добродетелей, там разные интересные истории, в основном про экологию, но вот и такая история есть из духовной жизни.
Там показывается игрушками, как грешник попадает вниз, потом он покаялся, его отмолили, и он попадает в рай. Я дошел до греха зависти, представленного композицией воина, который, позавидовав соседу, закидывает его дом, фруктовый сад бомбами, все чужое имущество забирает себе.
По этой логике он попадает в ад, но дальше по христианской логике, если он покается, если его вымолят, то он попадает в рай. Я столкнулся с тем, что не могу представить воина-убийцу, который бомбит Одессу, Киев, убивает детей, в раю. Вот даже игрушка должна соответствовать христианским ценностям.
Да, теоретически, по законам в церкви так: если он покаялся и за него молятся, он должен попасть в рай, но я не могу представить убийцу в раю. Я утешил себя тем, что детям буду показывать его в аду, потому что он не покаялся.
- Российские ракеты по Спасо-Преображенскому собору в Одессе - это логичное развитие событий?
- Сейчас в принципе о чем мы говорим? Что уничтожено место, где Бог живет. Людей в эту политику так затянули, что уже дом Божий не важен, а важен всем тот факт, что Кирилл собор освещал. Люди забывают, что, по сути, осквернена Святыня. Почему-то мало заботит то, что людям многим от этого больно, что там Христос живет, что там разбиты святыни, где совершалось таинство Евхаристии.
- Какие ближайшие планы на будущее?
Мне 75 лет, сейчас я начал вторую часть своей новой жизни, а может, третью или четвертую. Я уже сделал личный план на десять лет, чтобы объяснить людям свои дела. Например, я каждый день читаю молитву за природу на протяжении уже тридцати лет, и много еще чего делаю необычного в понимании большинства людей.
Анатоль Лютюк
• 1947 год – родился в селе Великие Борки, Украина
• 1969 год – окончил училище декоративно-прикладного искусства в Вижнице, Украина
• 1975 год – окончил Таллиннский художественный институт (ныне – Эстонская художественная академия)
• 1991 год – зарегистрировал приход в Таллинне, при котором с того же года действует Монастырская школа искусств
• 2013 год – основал Украинский культурный центр