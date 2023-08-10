ВИДЕО ⟩ Анатоль Лютюк: не могу представить воина-убийцу в раю

- Это очень тяжело делать, потому что ученые годами этим занимались. Когда распался Советский Союз, в академгородке Новосибирска остались люди, у которых был целый исследовательский институт. Профессора ходили каждый день на работу и решали главную задачу: как владеть людьми, как организовывать влияние на общественное мнение. Человечество впервые столкнулось с такими профессионалами, с таким новым вызовом манипуляции, с помощью которой можно сделать все, что хочешь.

«Даже игрушка должна соответствовать христианским ценностям», - уверен Анатоль Лютюк. Фото: Facebook Анатолия Лютюка

У нас есть такая информация, что со стороны России, со стороны «русского мира» идет активное уничтожение термина «хороший русский». Причем они хотят этих хороших русских людей уничтожить руками украинцев через социальные сети. У них есть главная задача - посеять зерно противостояния в рядах тех людей, кто сейчас за рубежом, кто хотел помочь Украине. Это один из примеров их технологии.

Сейчас ведется большая работа уже на период окончания войны. Уже работа на упреждение, что людей, которые уезжали от путинизма за рубеж, в России ждет ненависть тех, кто воевал. Их опять столкнут лбами: тех, кто не воевал с теми, кто воевал.

- Как можно наладить отношения тем, чьи семьи сейчас расколоты по политическим мотивам?