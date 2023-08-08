Российский производитель сладостей анонсировал выход на эстонский рынок

Кондитерская фабрика из Краснодарского края готовится поставлять в Эстонию свою продукцию – печенье, мармелад, пастилу и прочее, пишут «Деловые ведомости».
«Есть фирма-партнер, которой это интересно», – сказал «Деловым ведомостям» директор предприятия.
Как пишет РБК Краснодар, кубанское кондитерское предприятие ТКП «Элза» рассчитывает наладить поставки в Эстонию.
«Сейчас у нас идет заключение контракта с Эстонией. Тяжелый подготовительный процесс в связи с текущей ситуацией, но у партнеров есть заинтересованность в нашей компании», — рассказал глава кондитерского предприятия ТКП «Элза» Тамерлан Казаков.
Руководитель компании также сообщил, что предприятие планировало расширение сотрудничества со странами ЕС, но сейчас в большей степени ориентировано на сотрудничество с «дружественными странами».
«С коллегами общаемся вне зависимости от текущей ситуации. Были обширные переговоры с ЕС и планы по адаптации линейки по их запросам, но ничего, стали активно смотреть на Восток», — сказал Казаков.
Среди всей линейки, которая пользуется наибольшим спросом у зарубежных покупателей, руководитель предприятия выделил продукцию со сроком годности от трех месяцев. Он связал это с тем, что сладости с коротким сроком хранения рискованно реализовывать за рубеж из-за продолжительной логистики.