Российский производитель сладостей анонсировал выход на эстонский рынок

«Есть фирма-партнер, которой это интересно», – сказал «Деловым ведомостям» директор предприятия.

Как пишет РБК Краснодар, кубанское кондитерское предприятие ТКП «Элза» рассчитывает наладить поставки в Эстонию.

«Сейчас у нас идет заключение контракта с Эстонией. Тяжелый подготовительный процесс в связи с текущей ситуацией, но у партнеров есть заинтересованность в нашей компании», — рассказал глава кондитерского предприятия ТКП «Элза» Тамерлан Казаков.

Руководитель компании также сообщил, что предприятие планировало расширение сотрудничества со странами ЕС, но сейчас в большей степени ориентировано на сотрудничество с «дружественными странами».

«С коллегами общаемся вне зависимости от текущей ситуации. Были обширные переговоры с ЕС и планы по адаптации линейки по их запросам, но ничего, стали активно смотреть на Восток», — сказал Казаков.