G4S: на пляжах теряется все больше детей

Второй месяц лета позади, и, согласно статистике береговой охраны G4S, обеспечивающей безопасность у водоемов, родители, к сожалению, не стали лучше следить за своими детьми: потерявшихся детей в июле было больше, чем в июне.
Как сообщает пресс-служба G4S, в минувшем месяце береговая охрана помогла 13 детям найти своих родителей. Главные происшествия месяца у водоемов были связаны именно с детьми.
Авиационная мина и погоня за надувным кругом
Например, 5 июля команде пярнуской береговой охраны G4S сообщили о том, что дети кидают в воде авиационную мину. Благодаря незамедлительным действиям береговой охране удалось быстро найти мину под водой. В целях обеспечения безопасности отдыхающих охранники вытащили мину из воды и поместили в морской контейнер до прибытия саперов, которые увезли ее с пляжа.
16 июля береговые охранники пляжа Какумяэ совершали обычный рейд на катере и на обратном пути заметили на глубине семилетнюю девочку. Приблизившись к ней, они поняли, что ребенок больше не в силах плыть самостоятельно, и один из охранников вытащил девочку из воды. Ее родители в это время плавали неподалеку на доске для сапсерфинга. Береговая охрана G4S напоминает, что детям младше 12 лет запрещается находиться на пляже одним, терять контакт с ребенком нельзя ни на секунду.
17 июля тревожный случай с ребенком произошел на пляже Рийска. Десятилетний мальчик плыл за своим надувным кругом, а добравшись до него, обнаружил, что он уже заплыл за буйки. Заплыв до любимого круга отнял у ребенка все силы, мальчик звал на помощь. Сотрудник береговой охраны заметил ребенка и сразу же поплыл спасать его. Мальчик все это время держался на воде, с помощью береговой охраны он успешно добрался до берега.
G4S напоминает еще раз, что детям младше 12 лет запрещается находиться на пляже в одиночку. Дети не чувствуют опасностей ни на суше, ни в воде, за их безопасность отвечают родители. Отправляясь на пляж с ребенком, надо учитывать, что это не обычный расслабленный день у воды – у родителя должен быть постоянный зрительный контакт с ребенком, чтобы знать, где он и что делает.
Резаные раны и неумение управлять сапом
G4S также сообщает в своем статистическом обзоре за июль, что береговая охрана в промшлом месяце оказывала на пляжах помощь 99 раз, причиной большинства обращений были резаные раны и ссадины. Половина этих случаев пришлась на третью неделю июля, то есть период, когда в хорошую погоду на пляжах отдыхало больше людей.
И именно из-за плохой погоды в июле обращений к пляжным медикам было в два раза меньше, чем месяцем ранее.
Случаев нарушения общественного порядка также было вдвое меньше, чем в июне. Большинство из них были связаны с домашними животными, с которыми запрещается приходить на пляж, а также со стеклотарой и нетрезвыми людьми.
G4S отмечает, что в июле было много случаев, когда люди заплывали на доске для сапсерфинга в зону для купания – в первую очередь из-за неумения управлять доской.