G4S: на пляжах теряется все больше детей

G4S напоминает еще раз, что детям младше 12 лет запрещается находиться на пляже в одиночку. Дети не чувствуют опасностей ни на суше, ни в воде, за их безопасность отвечают родители. Отправляясь на пляж с ребенком, надо учитывать, что это не обычный расслабленный день у воды – у родителя должен быть постоянный зрительный контакт с ребенком, чтобы знать, где он и что делает.

Резаные раны и неумение управлять сапом

G4S также сообщает в своем статистическом обзоре за июль, что береговая охрана в промшлом месяце оказывала на пляжах помощь 99 раз, причиной большинства обращений были резаные раны и ссадины. Половина этих случаев пришлась на третью неделю июля, то есть период, когда в хорошую погоду на пляжах отдыхало больше людей.

И именно из-за плохой погоды в июле обращений к пляжным медикам было в два раза меньше, чем месяцем ранее.

Случаев нарушения общественного порядка также было вдвое меньше, чем в июне. Большинство из них были связаны с домашними животными, с которыми запрещается приходить на пляж, а также со стеклотарой и нетрезвыми людьми.