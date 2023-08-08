Строительство нового здания ERR может быть профинансировано «Капиталом культуры Эстонии»

На внеочередном заседании во вторник комиссия по культуре обсудила обращение, затрагивающее строительство нового комплекса зданий Эстонской национальной телерадиовещательной корпорации. Авторы обращения попросили найти возможности для финансирования новых зданий из средств фонда «Капитал культуры Эстонии».

Председатель комиссии по культуре Хельо Пикхоф сказала, что комиссия находится в поиске юридического решения, которое позволит финансировать строительство. «В том, что необходимо отремонтировать здание и улучшить рабочие условия, сомнений нет. Мы не можем позволить людям работать в таких условиях. Мы рассматриваем различные законные возможности для выделения средств», - сказала Пикхоф. Она добавила, что комиссия также обратится к аналитическому и правовому отделу Канцелярии Рийгикогу для оценки этих возможностей.

Заместитель председателя комиссии Тынис Лукас подчеркнул, что важно найти конструктивное решение. «В ходе заседания мы выяснили, что у фонда «Капитал культуры Эстонии» достаточно средств для финансирования также и строительства нового теледома Эстонской общественной телерадиовещательной корпорации. Теперь задача комиссии по культуре и всего Рийгикогу - найти корректную возможность для целенаправленного использования этих средств, - сказал Лукас. - Правительство неоднократно давало Эстонской национальной телерадиовещательной корпорации обещание о финансировании нового здания. К сожалению, сейчас оно отказывается от данных обещаний, но решение в любом случае необходимо найти в ближайшее время».