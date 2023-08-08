Борьба с безрассудными пользователями: Bolt вводит систему баллов

Новая функция призвана побудить людей придерживаться более безопасной езды и удалить с платформы пользователей, постоянно подвергающих опасности себя и других участников движения. Кроме того, теперь клиенты смогут пользоваться недельными или месячными абонементами.

Система анализа «безответственного вождения» на основе искусственного интеллекта с помощью специальных датчиков оценивает поведение водителя самоката после каждой поездки. Например, на оценку влияет езда на самокате более чем с одним человеком, частые резкие торможения и заносы, столкновения и неправильная парковка. Если показатель пользователя опускается ниже определенного порога, Bolt реализует трехступенчатый процесс, направленный на повышение безопасности его поведения.

Компания предоставит пользователям обучающие материалы, рассказывающие о правилах безопасной езды на самокате. Если показатели водителя не улучшатся, скорость его езды на самокате будет ограничена до 15 км/ч. Если и эти две меры не улучшат ситуацию, то сначала клиент будет отстранен от управления электросамокатом на одну неделю. Наиболее серьезные нарушители могут быть лишены права пользования платформой на срок до одного года.