Залог больше не котируется: как молодежи решить вопрос самофинансирования при получении жилищного кредита

Рост стоимости жизни в сочетании с повышением процентных ставок поставил банки перед необходимостью отказывать большему чем раньше числу претендентов на получение жилищного кредита. По словам руководителя отдела розничного банкинга Luminor Каспара Корка, средний возраст людей, желающих приобрести жилье, также увеличился, поскольку молодым людям в нынешних условиях очень сложно выйти на рынок недвижимости.

«Если раньше средняя сумма собственного взноса, необходимая для покупки первого жилья, составляла около 10 000 евро, то теперь она значительно увеличилась. В результате молодым специалистам и молодым семьям становится все труднее приобрести подходящее жилье, поскольку возможности и потребности могут быть не сбалансированы», – сказал он.

По данным недавнего исследования, проведенного по заказу Luminor, треть жителей Эстонии планируют приобрести новое жилье, и 28% из них имеют необходимый собственный капитал, однако подавляющее большинство покупателей жилья – это те, кто не имеет в своем кармане необходимых средств.

Отсутствие собственного капитала ставит молодых людей в ситуацию, когда родители должны помогать собрать недостающую сумму. «Поскольку Эстония уже более 30 лет является независимой страной и наша экономика развивается хорошо, некоторые представители старшего поколения обладают свободными деньгами, которые можно разумно использовать для покупки жилья», – говорит Корк.