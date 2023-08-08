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Галерея ⟩ «Русский оккупант – лучшее удобрение»: в Таллинне исписали советский мемориал на Маарьямяэ

Rus.Postimees
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На советском мемориале на Маарьямяэ в Таллинне появились надписи «Слава Украине», «Русский оккупант – лучшее удобрение», «Путин – подонок» и другие.

Руководитель процессуального отдела Ида-Харьюского отделения полиции Инна Тоатер сообщила, что в связи с произошедшим начато уголовное производство по статье 149 Пенитенциарного кодекса, которая касается осквернения памяти умершего.

«В качестве наказания предусмотрен денежный штраф или тюремное заключение сроком до одного года. На месте работает патруль полиции, все обстоятельства случившегося выясняются», - добавила она.

Полиция напоминает, что сообщать о таких инцидентах необходимо не только в социальных сетях, где изначально были размещены фотографии с изрисованными мемориалом, но и по номеру 112. Так стражи порядка смогут быстрее отреагировать и принять меры.

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