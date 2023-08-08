Банк: эстонской пенсии не хватает на путешествия и досуг

Если лето считается временем отдыха и путешествий, то нынешние пенсионеры позволить себе такого не могут, следует из опроса, проведенного банком SEB. По мнению большинства респондентов, сегодняшней пенсии не хватает на поездки за рубеж и по Эстонии, на посещение культурных мероприятий, хобби или спорт.
Более половины (53%) получателей пенсии по старости подтвердили, что их пенсии недостаточно для летних поездок за границу, а для 15% - скорее недостаточно.
Половина респондентов также не может позволить себе путешествовать по Эстонии: 31% ответили, что пенсии совсем не хватает, 26% скорее не хватает.
Только 1% респондентов считают, что действующая пенсия позволяет путешествовать за границу, а 6% - что нынешней пенсии достаточно для поездок по Эстонии.
Для посещения культурных мероприятий, например, театральных постановок или концертов, пенсии хватает только 5% пенсионеров. Четверть опрошенных не могут позволить себе культурные мероприятия.
10% респондентов считают, что их пенсии достаточно для таких увлечений, как садоводство или рукоделие. На том же уровне остаются и времяпрепровождение с семьей – по мнению 10% респондентов, пенсии достаточно для семейных торжеств. 17% пенсионеров не могут тратить пенсию на хобби, а 14% считают, что ее не хватает и на семейные мероприятия.
Спортивные занятия, будь то плавание, танцы или езда на велосипеде, из-за низкой пенсии отходят на второй план – у 15% пенсионеров не хватает денег на эти занятия. Только 4% респондентов считают, что пенсии достаточно для занятий спортом.
Результаты трех стран Балтии схожи
Исследование проводилось в трех странах Балтии, и результаты оказались схожими: у 5% латвийских пенсионеров хватает пенсии на зарубежные поездки, в Литве – у 8%. 22% латвийских и 13% литовских пенсионеров могут позволить себе путешествовать по родной стране. И в Латвии, и в Литве только пятая часть пенсионеров заявила, что их пенсии достаточно для того, чтобы заниматься любимыми хобби.
По словам менеджера по развитию бизнеса SEB Varahaldus Петера Шамардина, недавние новости об увеличении ожидаемой продолжительности жизни радуют. Но это также означает, что все больше людей будут вынуждены справляться в течение еще более длительного периода времени с меньшим доходом чем тот, к которому они привыкли, когда работали.