Банк: эстонской пенсии не хватает на путешествия и досуг

Более половины (53%) получателей пенсии по старости подтвердили, что их пенсии недостаточно для летних поездок за границу, а для 15% - скорее недостаточно.

Половина респондентов также не может позволить себе путешествовать по Эстонии: 31% ответили, что пенсии совсем не хватает, 26% скорее не хватает.

Только 1% респондентов считают, что действующая пенсия позволяет путешествовать за границу, а 6% - что нынешней пенсии достаточно для поездок по Эстонии.

Для посещения культурных мероприятий, например, театральных постановок или концертов, пенсии хватает только 5% пенсионеров. Четверть опрошенных не могут позволить себе культурные мероприятия.

10% респондентов считают, что их пенсии достаточно для таких увлечений, как садоводство или рукоделие. На том же уровне остаются и времяпрепровождение с семьей – по мнению 10% респондентов, пенсии достаточно для семейных торжеств. 17% пенсионеров не могут тратить пенсию на хобби, а 14% считают, что ее не хватает и на семейные мероприятия.

Спортивные занятия, будь то плавание, танцы или езда на велосипеде, из-за низкой пенсии отходят на второй план – у 15% пенсионеров не хватает денег на эти занятия. Только 4% респондентов считают, что пенсии достаточно для занятий спортом.

Результаты трех стран Балтии схожи

Исследование проводилось в трех странах Балтии, и результаты оказались схожими: у 5% латвийских пенсионеров хватает пенсии на зарубежные поездки, в Литве – у 8%. 22% латвийских и 13% литовских пенсионеров могут позволить себе путешествовать по родной стране. И в Латвии, и в Литве только пятая часть пенсионеров заявила, что их пенсии достаточно для того, чтобы заниматься любимыми хобби.