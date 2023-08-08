В 11 утра в рижском офисе оппозиционной партии «Стабильности!» кипит работа: посетители с паспортами России стекаются сюда в надежде получить бесплатную консультацию о ВНЖ в Латвии, пишет Rus.Tvnet.
«Сижу, смотрю квартиры в России». К чему готовятся граждане РФ, не сдавшие экзамен по латышскому языку
Виктория, 48-летняя женщина с татуировками, в ярко-розовом платье, открыто говорит с журналистом. Она очень зла.
«Я сижу, смотрю квартиры в России, - говорит она. - У меня сестра сейчас уехала в Петербург навсегда».
Виктория живет в Риге с мамой, и обеим, чтобы остаться, нужно сдать экзамен по латышскому языку на уровне А2. Этот уровень позволяет людям ограниченно говорить на знакомые бытовые темы.
И Виктория, и ее мать родились в Латвии, но после 1940 года, поэтому после развала СССР оказались в статусе неграждан. Латышским языком, по собственной оценке, Виктория владеет на разговорном уровне, с письмом - сложнее. Паспорта России объясняет так: «Мы взяли гражданство, чтобы быть кем-то, гражданами хоть какой-то страны».
По данным Управления по делам гражданства и миграции (PMLP), в подобной ситуации в Латвии живут 24 505 человек. 2 сентября их текущий статус резидента Латвии будет аннулирован. Для получения нового после поправок в Законе об иммиграции теперь необходимо предоставить в том числе сертификат о знании латышского языка.
Поправки были приняты прошлой осенью - и в этом году тысячи людей ринулись сдавать экзамены. Зачастую это люди пожилого возраста.
Что именно случилось, что происходит сейчас и кому стоит волноваться из-за этого, RUS TVNET рассказывал тут:
За период с 11 апреля по 7 мая экзамен на знание латышского сдавали около 5000 россиян, при этом запрашиваемый сертификат получили менее половины. Более подробная информация будет известна во второй половине августа.
Еще 6000 граждан РФ в следующем месяце должны получить письмо от PMLP с просьбой покинуть Латвию. Это обладатели российских паспортов, которые вовсе не регистрировались на экзамен и не подавали никаких документов на продление постоянного вида на жительство.
Виктория не смогла сдать экзамен с первого раза.
«Я разговариваю по телефону, общаюсь с людьми, если надо, по-латышски. У меня очень много друзей-латышей. Мы дружим, общаемся. Никаких проблем», - рассказывает она.
Женщина утверждает, что всему виной знаки долготы в письменной части экзамена, но не считает, что знание этих знаков тождественно знанию языка.
«Это, видимо, в стране самая актуальная проблема - гарумзимес знать, - язвит она и добавляет, что считает, что экзамены - это не более чем попытка наживы и "издевательства"».
«Это абсурд, я считаю. У меня мама вообще вся трясется сидит», - говорит Виктория.
Власти Латвии ужесточили языковые требования в рамках политики «одного языка», параллельно полностью переведя школьное образование и высшее на латышский. Этот процесс подтолкнула полномасштабная война России в Украине, напугавшая все страны Балтии.
До этого законодательного ужесточения бывшим гражданам и негражданам Латвии, выбравшим гражданство России, было намного проще получить ПМЖ в Латвии, чем гражданам других стран, от которых всегда требовали сертификат на знание латышского.
Виктория, как и другие люди, столкнувшиеся с необходимостью выучить язык, решение Сейма ругает, но о войне и политике говорит очень неохотно и осторожно, подбирая обтекаемые формулировки типа «мне не интересна политика» или «я знаю, чей Крым исторически, но с какой стати я должна об этом рассказывать?»
Зато о России Виктория рассказывает много и охотно.
Пока они с мамой готовятся сдавать экзамен повторно, параллельно она ищет квартиру в России и говорит о ней практически как о земле обетованной: «Шикарно. Шикарно. Просто шикарно. Магазины все завалены. Цены копеечные. Вот они [сестра и ее семья] сходили вчетвером в узбекский ресторан: 21 евро заплатили. Она в полном восторге, в полном».
Виктория также рассказывает о том, как прекрасно обстоят дела с оформлением документов.
«С документами в российском посольстве все было великолепно, все приветливые. Сразу же им [предоставили] садик, все остальное. Проверили мальчика на знание школьной программы - он должен был идти в пятый класс, а завуч школы его проверил и сказал: «Вы извините, он только на третий класс знает - как у нас преподают, и как у вас?». На второй год остается ребенок. Хотя репетиторов было миллион».
Но не все разделяют восторг Виктории от перспективы переехать в Россию.
Нина, пенсионерка 72 лет, живущая в Латвии с 1969 года, рассказывает, что у нее другой план Б.
Первый раз сдать экзамен Нина пыталась в апреле, но до положительного результата ей не хватило всего 7% в одной части. Чтобы сдать экзамен, в каждой части из четырех нужно набрать как минимум 60%.
«Даже письмо я сдала на 73%, - хвалится она. - Очень удивилась, что я смогла написать как-то».
«Завалилась» Нина на чтении. «У меня сразу то ли прилив к голове, то ли давление поднялось, - рассказывает пенсионерка. - Я вся сидела красная, жарко так стало. Не могу понять, не могу прочитать, не могу соединить текст с ответом. Там вообще ничего не получилось».
В случае, если до сентября сдать не получится, у Нины план - оформлять временный вид на жительство. Ей 72 года, а с 75 лет требование о сдаче экзамена отменяется.
«Три года я буду оформлять временный вид на жительство. Но за эти три года буду пытаться еще раз сдать экзамен», - говорит она.
Временный вид на жительство дает его обладателю гораздо меньше прав, чем постоянный: все медицинские услуги становятся платными, пенсионеры лишаются бесплатного проезда и всех социальных благ и пособий, рассмотрение документов обойдется в 70 евро, а медицинская страховка - еще в 600 евро. При этом каждый экзамен стоит 52 евро, а узнать результаты без наличия электронной подписи можно только по почте, что обойдется еще в 12,30.
Нина жалуется, что выучить язык ей мешает возраст. «Учу с октября прошлого года, но очень не хватает памяти - рассказывает она. - Выберу шесть-семь слов, потом полдня хожу их читаю, зубрю, а на следующий день все забуду.
Книжек накупила, 200 евро потратила на курсы. А из семи человек, кто ходил на курсы, экзамен сдал только один».
Несмотря на жалобы на память, Нина прекрасно помнит день в 1969 году, когда она переехала в Латвию. Было 28 августа и шел дождь. В Риге ей все понравилось, кроме этого дождя.
В ее речи все еще проскакивает «гэканье» - женщина родом из Липецкой области, вблизи Воронежа, где распространено южнорусское наречие. Она внимательная, аккуратно одета и тщательно записывает название RUS TVNET, чтобы потом проверить содержание портала.
В столице Нина устроилась учеником маляра, а на следующий год поступила в Рижский строительный техникум. После этого в течение 25 лет она работала в разных строительных учреждениях Латвии и получила медаль «Ветеран труда». «За 20 лет на одном месте у нас тогда давали», - вспоминает она.
С крахом Советского Союза Нина осталась в Латвии негражданкой, а в 1993 году расформировали ее место работы, после чего она десять лет перебивалась заработками «где придется» - мыла посуду и полы, «челночила» на рынке.
Финансовое положение женщины не улучшилось даже после официального устройства продавцом на Рижском рынке.
«После работы я думала, что делать - поехать на трамвае домой или потратить эти 20 сантимов на батон хлеба. И шла пешком домой».
Однажды женщина узнала, что, получив гражданство России, можно вдобавок к латвийской получать и российскую пенсию - за рабочий стаж в годы советской оккупации. «Чтобы выжить, чтобы не умереть с голоду со своим ребенком», - объясняет Нина свое решение.
Советскую пенсию можно было получать уже с 55 лет, латвийской же нужно было ждать до 62. «Вместе латвийская и российская пенсии выходили в 187 латов (277 евро). А если бы я взяла одну латвийскую пенсию, было бы 133 лата. Конечно, я оставила две пенсии вместе», - объясняет Нина нехитрую арифметику.
Но даже с двумя пенсиями она продолжает работать дворником на Рижском рынке.
«Сейчас у меня латвийская пенсия 225 евро. Ну, а российская - в зависимости от курса рубля, - делится Нина, задаваясь вопросом: разве это плохо, если сюда приходят деньги? Мы же тратим их здесь на коммуналку, на еду. Все деньги остаются здесь».
Сейчас Нина готовится ко второй попытке сдать экзамен, но ей тяжело.
«Просто нужно, чтобы было общение, а мне не с кем общаться. Я работаю дворником. Мне что, с метелкой разговаривать?» Labdien, mana mīļā slota, nu, lūdzu, strādāt« [в переводе с латышского - «Здравствуй, моя дорогая метла. Прошу за работу»]. С кем мне говорить? Ну не с кем», - объясняет она.
Нина признается, что когда стало известно о требовании сдачи экзамена, она запаниковала.
«Пошла информация, что нас будут выселять. Ну как это выселять? У меня здесь дочь, у меня здесь внуки. Там [в России, - прим. ред.] уже все. Там мама умерла, там у меня сестра, с которой мы почти не общаемся. Ехать некуда».
Она говорит, что Латвия - ее вторая родина, которую она любит. Но при этом чувствует огромную обиду.
«Очень большая обида. Как так можно? Как? Я всю жизнь здесь прожила, отработала, платила налоги. Верните мне тогда все мои налоги, и я куда-нибудь уеду на какой-нибудь хутор в Псковскую область рядом с границей и буду сидеть там в какой-нибудь халупе. И мне хватит этих денег на еду».