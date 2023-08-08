«Сижу, смотрю квартиры в России». К чему готовятся граждане РФ, не сдавшие экзамен по латышскому языку

Зато о России Виктория рассказывает много и охотно.

Пока они с мамой готовятся сдавать экзамен повторно, параллельно она ищет квартиру в России и говорит о ней практически как о земле обетованной: «Шикарно. Шикарно. Просто шикарно. Магазины все завалены. Цены копеечные. Вот они [сестра и ее семья] сходили вчетвером в узбекский ресторан: 21 евро заплатили. Она в полном восторге, в полном».

Виктория также рассказывает о том, как прекрасно обстоят дела с оформлением документов.

«С документами в российском посольстве все было великолепно, все приветливые. Сразу же им [предоставили] садик, все остальное. Проверили мальчика на знание школьной программы - он должен был идти в пятый класс, а завуч школы его проверил и сказал: «Вы извините, он только на третий класс знает - как у нас преподают, и как у вас?». На второй год остается ребенок. Хотя репетиторов было миллион».

Но не все разделяют восторг Виктории от перспективы переехать в Россию.

Нина, пенсионерка 72 лет, живущая в Латвии с 1969 года, рассказывает, что у нее другой план Б.

Первый раз сдать экзамен Нина пыталась в апреле, но до положительного результата ей не хватило всего 7% в одной части. Чтобы сдать экзамен, в каждой части из четырех нужно набрать как минимум 60%.