Кошмарное лето ПСЖ продолжается: теперь клуб хочет покинуть Неймар

По данным французского издания, 31-летний бразилец недоволен своим положением и в летнее трансферное окно хочет перейти в свой домашний клуб «Барселону».

Хотя бразильский нападающий был важным звеном в команде ПСЖ, болельщики клуба разочарованы игроком. В мае прошлого года болельщики команды устроили акцию протеста перед домом Неймара и потребовали от футболиста покинуть клуб. Скорее всего, эта акция способствовала желанию Неймара уйти.

Уход футболиста может стать катастрофой для ПСЖ. Команда уже потеряла Лионеля Месси – этим летом он перешел в «Интер Майами», да и еще одна суперзвезда клуба Килиан Мбаппе тоже практически покинул ряды клуба.

Мбаппе хочет покинуть ПСЖ в качестве свободного агента после окончания сезона. Однако французский клуб не хочет этого допускать и отчаянно пытается переубедить игрока. Ситуация стала настолько плохой, что Мбаппе больше не тренируется с основной командой ПСЖ. Если парижский клуб не сможет заключить сделку, предположительно, игрок выпадет из матчей на весь сезон.