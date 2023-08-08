Министерство климата направило на согласование законопроект, который регламентирует остановку автотранспорта на тротуаре, требования к скорости и парковке легких персональных транспортных средств, а также безопасную боковую дистанцию. Помимо прочего, ощутимо вырастут штрафы за нарушения, связанные с использованием электросамокатов.
Благодарите нарушителей ⟩ В Закон о дорожном движении хотят внести несколько важных изменений
По словам министра климата Кристена Михала, изменения направлены на повышение безопасности уязвимых участников дорожного движения и создание более четких правил использования легких персональных транспортных средств.
«Законопроект, предложенный для обсуждения, включает в себя правила, обеспечивающие правильную парковку электросамокатов на улицах, а также то, что местные власти могут обозначать защищенные зоны, где скорость движения будет снижена. Ключевым изменением является принцип, согласно которому автомобили больше не смогут останавливаться на тротуаре без разрешающего знака. Тротуар останется в распоряжении пешеходов, а автомобили должны находиться на проезжей части. Для повышения безопасности движения, согласно новым правилам, при обгоне велосипедиста надо будет соблюдать боковую дистанцию в 1,5 метра, как во многих других европейских странах. Это существенные изменения в организации дорожного движения, поэтому мы ждем отзывов, после чего сможем подвести итоги и внести изменения», - сказал министр климата Кристен Михал, представляя проект.
Отныне остановка на тротуарах, пешеходных и велосипедных дорожках будет запрещена, если места стоянки или остановки не обозначены устройствами регулирования дорожного движения. До настоящего времени действовал принцип, согласно которому транспортное средство имело право остановиться на тротуаре для погрузки и выгрузки товара даже при отсутствии разрешающего знака или разметки. Места для остановки и парковки, необходимые для погрузки товаров, обозначенные соответствующими средствами организации дорожного движения, могут быть организованы местными властями, собственником земли, компанией или, например, квартирным товариществом.
Будут уточнены правила парковки для легких персональных транспортных средств. В будущем легкие персональные транспортные средства должны парковаться параллельно краю дороги и, если нет препятствия, не далее 0,2 м от края велосипедной дорожки. Кроме того, вводится обязательство по соблюдению «зоны свободного пространства» в 1,5 метра, т.е. при парковке легкого персонального транспортного средства на обочине для других участников дорожного движения должен быть свободен участок дороги шириной не менее 1,5 м.
Для того чтобы отвадить нарушителей правил парковки, максимальные размеры штрафов за остановку и парковку также будут увеличены. В случае общего производства с 40 до 80, а при письменном производстве c 20 до 40 евро. Если нарушение представляет опасность для других участников дорожного движения или создает серьезные помехи движению, то в рамках письменного производства штраф увеличивается с 40 до 60 евро.
В целях обеспечения безопасности людей, имущества и окружающей среды местные власти могут устанавливать требования к экономической деятельности по прокату или аренде легких персональных транспортных средств, мини-мотоциклов и велосипедов. Это подразумевает право вводить ограничения на парковку этих транспортных средств и создавать зоны, где скорость движения транспортных средств должна быть ограничена. Подавляющее большинство аварий происходит по вине прокатных электросамокатов. Сотрудничество местных властей и прокатчика способствует повышению безопасности дорожного движения.
Кроме того, законопроект призван повысить безопасность движения для велосипедистов, водителей мини-мопедов и гироскутеров: при совершении обгона придется соблюдать боковую дистанцию как минимум в 1,5 метра.
Изменения, запрещающие остановку на тротуаре и требующие боковой дистанции в 1,5 м, должны вступить в силу с 2025 года. Это даст время участникам дорожного движения адаптироваться, местным властям, предприятиям и, например, квартирным товариществам организовать места остановки для погрузки грузов, а государственным органам – ознакомить с необходимой информацией.
Законопроект открыт для комментариев и согласований до конца августа, после чего отдел транспортной политики Министерства климата рассмотрит предложения и примет решение о доработке проекта и дальнейших действиях.