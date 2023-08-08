Благодарите нарушителей ⟩ В Закон о дорожном движении хотят внести несколько важных изменений

Будут уточнены правила парковки для легких персональных транспортных средств. В будущем легкие персональные транспортные средства должны парковаться параллельно краю дороги и, если нет препятствия, не далее 0,2 м от края велосипедной дорожки. Кроме того, вводится обязательство по соблюдению «зоны свободного пространства» в 1,5 метра, т.е. при парковке легкого персонального транспортного средства на обочине для других участников дорожного движения должен быть свободен участок дороги шириной не менее 1,5 м.

Для того чтобы отвадить нарушителей правил парковки, максимальные размеры штрафов за остановку и парковку также будут увеличены. В случае общего производства с 40 до 80, а при письменном производстве c 20 до 40 евро. Если нарушение представляет опасность для других участников дорожного движения или создает серьезные помехи движению, то в рамках письменного производства штраф увеличивается с 40 до 60 евро.

В целях обеспечения безопасности людей, имущества и окружающей среды местные власти могут устанавливать требования к экономической деятельности по прокату или аренде легких персональных транспортных средств, мини-мотоциклов и велосипедов. Это подразумевает право вводить ограничения на парковку этих транспортных средств и создавать зоны, где скорость движения транспортных средств должна быть ограничена. Подавляющее большинство аварий происходит по вине прокатных электросамокатов. Сотрудничество местных властей и прокатчика способствует повышению безопасности дорожного движения.

Кроме того, законопроект призван повысить безопасность движения для велосипедистов, водителей мини-мопедов и гироскутеров: при совершении обгона придется соблюдать боковую дистанцию как минимум в 1,5 метра.

Изменения, запрещающие остановку на тротуаре и требующие боковой дистанции в 1,5 м, должны вступить в силу с 2025 года. Это даст время участникам дорожного движения адаптироваться, местным властям, предприятиям и, например, квартирным товариществам организовать места остановки для погрузки грузов, а государственным органам – ознакомить с необходимой информацией.