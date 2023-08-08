Ступеньки, ведущие к упадку демократии: что должно случиться в Эстонии, чтобы у нас больше ее не было?

Статья 48 была внесена в Конституцию Германии для защиты демократии, и в 1949 году она была принята с убедительным перевесом голосов. Эта статья давала президенту право действовать в чрезвычайной ситуации в обход парламента. В первые годы существования Веймарской республики к этой возможности прибегали более 130 раз, в том числе и при подавлении попыток мятежа коммунистов.

В Эстонии аналогичной чрезвычайной мерой было военное положение. Общегосударственное военное положение объявлялось четыре раза: В 1918 году в ответ на нападение советской России, в 1924 году в ответ на попытку госпереворота коммунистов, а также в 1933 и в 1934 годах против движения вапсов.

Применение чрезвычайных мер само по себе еще не делает какую-либо страну недемократической, потому что в этом случае и Веймарская Германия, и Эстонская Республика были бы недемократическими с самого начала. Все зависит от того, кто, для чего и насколько обширно их применяет.

В Эстонии однозначно были перегибы при объявлении военного положения, так как оно так и не было отменено в Таллинне, на граничащих с Россией территориях и на железной дороге. Столь же явно в Германии злоупотребляли статьей 48, когда почти половина законов была принята в обход парламента. В обоих случаях чрезвычайные меры стали нормой, а определенные люди начали верить, что без них успешное правление невозможно.

Отсюда еще раз та же мораль: все, что делает демократию возможной и защищает ее, может ее уничтожить, если допустить перегибы. Но невозможно точно предугадать, когда они начнутся. Мы узнаем наверняка только тогда, когда будет уже слишком поздно, когда случится что-то такое, что убьет, а не сделает сильнее.

Поэтому нужно быть более гибким и больше руководствоваться интересами страны.