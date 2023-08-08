Ступеньки, ведущие к упадку демократии: что должно случиться в Эстонии, чтобы у нас больше ее не было?

А если мы еще и уберем настоящую оппозицию, оставив только «системную», то получим страну, подобную современной России. Если распустить на неопределенный срок парламент и править без него, то получим Эстонию образца 1935-1937 годов.
Наконец, если мы отменим любую политическую борьбу, да к тому же еще и начнем фальсифицировать результаты выборов, то получим такое государство, которым являлся Советский Союз.
До такого дна независимая Эстония никогда не опускалась. Однако в нашей истории был очень постыдный период, когда страной управляли без парламента. Поэтому трудно спорить с финскими журналистами, которые осенью 1934 года озаглавили статью об Эстонии следующим образом: «Рийгикогу не созывается и выборы не проводятся. Диктатура в Эстонии может длиться годами» (Uusi Suomi, 23.11).
Из вышесказанного видно, что для упадка демократии не требуется ничего такого особо драматичного, как, например, фальсификация результатов выборов или роспуск парламента. Вполне достаточно, если верхушка власти начнет злоупотреблять своим служебным положением, чтобы оставаться у власти.
Именно поэтому V-Dem оценило Венгрию как совсем немного не демократическую страну, потому что Виктор Орбан воспользовался властью, которая сопутствует его должности главы правительства. А Германия образца 1932 года была оценена немного не демократической, потому что Гитлер, придя к власти в начале 1933 года, на следующих выборах активнейшим образом пользовался тем, что он занимает должность канцлера.
Другое важное наблюдение заключается в том, что демократия прежде всего зависит от свободы, а особенно от тех свобод, которые делают возможной политическую конкуренцию. Однако Эстонию не спасло то обстоятельство, что в Эстонии свободы слова было больше, чем в той же Финляндии. Да и Германию свобода слова не спасла, и этот список можно продолжить: до Владимира Путина в России со свободой слова был полный порядок, а в Венгрии свободы слова до прихода Орбана, который на данный момент занимает свою должность уже 13 лет, было еще больше.