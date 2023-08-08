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Профессор права о скандале с Канцелярией президента: канцлер Минфина должна была сразу обращаться в КаПо

Лоора-Элизабет Ломп
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Яан Гинтер.
Яан Гинтер. Фото: Pärnu Postimees

Профессор пенитенциарного права Тартуского университета Яан Гинтер заявил ERR, что канцлеру Министерства финансов Мерике Сакс следовало сразу же обратиться в полицию безопасности (КаПо) после двусмысленного разговора с советником президента Тоомасом Сильдамом. Раскрытие этого факта сейчас, спустя два месяца, не оставляет хорошего впечатления.

«То, что тема разговора всплыла только через несколько месяцев, только после того, как президент скептически высказался по поводу законопроекта об автомобильном налоге, оставляет не очень хорошее впечатление», - сказал Гинтер в интервью ERR.

«Для того чтобы к государству относились серьезно, в случае серьезных сомнений нужно обращаться к правоохранителям, у которых есть средства для выяснения правды», - сказал Гинтер. В настоящее время этим вопросом занимается Комиссия Рийгикогу по контролю государственного бюджета, но у нее нет тех инструментов, которые есть у КаПо, добавил Гинтер.

Каково наказание для чиновника, занимающегося подобной торговлей влиянием? «Я не знаю наизусть пенитенциарный кодекс, но думаю, что максимум - около трех лет лишения свободы. Поскольку речь идет о первом случае, то это будет условный срок. Никто не будет за это лишен свободы», - сказал Гинтер.

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