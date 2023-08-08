Профессор пенитенциарного права Тартуского университета Яан Гинтер заявил ERR, что канцлеру Министерства финансов Мерике Сакс следовало сразу же обратиться в полицию безопасности (КаПо) после двусмысленного разговора с советником президента Тоомасом Сильдамом. Раскрытие этого факта сейчас, спустя два месяца, не оставляет хорошего впечатления.
Профессор права о скандале с Канцелярией президента: канцлер Минфина должна была сразу обращаться в КаПо
«То, что тема разговора всплыла только через несколько месяцев, только после того, как президент скептически высказался по поводу законопроекта об автомобильном налоге, оставляет не очень хорошее впечатление», - сказал Гинтер в интервью ERR.
«Для того чтобы к государству относились серьезно, в случае серьезных сомнений нужно обращаться к правоохранителям, у которых есть средства для выяснения правды», - сказал Гинтер. В настоящее время этим вопросом занимается Комиссия Рийгикогу по контролю государственного бюджета, но у нее нет тех инструментов, которые есть у КаПо, добавил Гинтер.
Каково наказание для чиновника, занимающегося подобной торговлей влиянием? «Я не знаю наизусть пенитенциарный кодекс, но думаю, что максимум - около трех лет лишения свободы. Поскольку речь идет о первом случае, то это будет условный срок. Никто не будет за это лишен свободы», - сказал Гинтер.