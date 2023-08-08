Профессор права о скандале с Канцелярией президента: канцлер Минфина должна была сразу обращаться в КаПо

«То, что тема разговора всплыла только через несколько месяцев, только после того, как президент скептически высказался по поводу законопроекта об автомобильном налоге, оставляет не очень хорошее впечатление», - сказал Гинтер в интервью ERR.

«Для того чтобы к государству относились серьезно, в случае серьезных сомнений нужно обращаться к правоохранителям, у которых есть средства для выяснения правды», - сказал Гинтер. В настоящее время этим вопросом занимается Комиссия Рийгикогу по контролю государственного бюджета, но у нее нет тех инструментов, которые есть у КаПо, добавил Гинтер.