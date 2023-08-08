На образование детей украинских беженцев Эстония выделяет еще 1,5 млн евро

По словам министра, поддержка детей украинских военных беженцев, посещающих школу и детский сад в Эстонии, по-прежнему имеет большое значение для страны. «К сожалению, война все еще продолжается, и никто из нас не знает, когда она закончится», - отметила Каллас, добавив, что Эстония может внести свой вклад, поддерживая приехавшие в страну украинские семьи возможностью для учеников получать школьное образование и для детей младшего возраста посещать детские сады.

«Министерство помогает руководителям школ и детских садов, выделяя им дополнительные деньги, чтобы они смогли гарантировать прибывшим в Эстонию и в этом году беженцам места в детсадах, центрах ухода за детьми и школах, включая обучение языку, поддержку опорных лиц, хобби и молодежную деятельность, питание и другие вспомогательные услуги», - пояснила министр.

Всего министерство выделяет 1 478 839 евро, из которых 902 704 евро предназначены для школьников и 576 135 евро на поддержку детей в детских садах и центрах по уходу за детьми. Месячная субсидия в размере 465 евро предоставляется на каждого ребенка в детсаду или детском центре по уходу и 506 евро на ученика, посещающего общеобразовательную школу.