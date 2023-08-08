На образование детей украинских беженцев Эстония выделяет еще 1,5 млн евро

Министр образования и науки Кристина Каллас подписала приказ, по которому местным самоуправлениям и владельцам частных общеобразовательных школ и детских садов выделяются дополнительные средства в размере почти 1,5 млн евро, чтобы приехавшие в этом году из Украины дети и моложежь смогли продолжить получать образование. Срок действия субсидии продлен до конца текущего финансового года.
По словам министра, поддержка детей украинских военных беженцев, посещающих школу и детский сад в Эстонии, по-прежнему имеет большое значение для страны. «К сожалению, война все еще продолжается, и никто из нас не знает, когда она закончится», - отметила Каллас, добавив, что Эстония может внести свой вклад, поддерживая приехавшие в страну украинские семьи возможностью для учеников получать школьное образование и для детей младшего возраста посещать детские сады.
«Министерство помогает руководителям школ и детских садов, выделяя им дополнительные деньги, чтобы они смогли гарантировать прибывшим в Эстонию и в этом году беженцам места в детсадах, центрах ухода за детьми и школах, включая обучение языку, поддержку опорных лиц, хобби и молодежную деятельность, питание и другие вспомогательные услуги», - пояснила министр.
Всего министерство выделяет 1 478 839 евро, из которых 902 704 евро предназначены для школьников и 576 135 евро на поддержку детей в детских садах и центрах по уходу за детьми. Месячная субсидия в размере 465 евро предоставляется на каждого ребенка в детсаду или детском центре по уходу и 506 евро на ученика, посещающего общеобразовательную школу.
По состоянию на июнь в информационной системе образования Эстонии зарегистрировано 8 498 детей и подростков из Украины.