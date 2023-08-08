На пляже в Нарве едва не случилась трагедия

3 августа в зоне отдыха Йоаорг примерно в 15:40 спасатели-добровольцы спасли утопающего мужчину.
Мужчина отправился купаться напротив официального городского пляжа и начал тонуть посередине водоема, скрывшись уже под водой. Это заметили спасатели из добровольческого спасательного объединение FIREPRO. Благодаря их действиям утопающий был сначала найден под водой и транспортирован с помощью спасательной SUP доски на берег. По словам добровольцев, мужчина не дышал и был весь синий. Добровольные спасатели незамедлительно приступили к оживлению выполнив массаж сердца и искусственное дыхание. Пострадавший ожил и был передан подоспевшей скорой помощи. Добровольцы отметили, что мужчина был не трезв.
В Центре тревоги подтвердили, что 3 августа к ним поступило сообщение, что в Нарве из воды вытащили утопающе, и спасатели приступили к его реанимации. Приехавшая скорая помощь увезла мужчину в больницу.
Руководитель отделения скорой помощи Нарвской больницы Евгений Гужовский сообщил Rus.Postimees, что в этот же день в 15:28 Центр тревоги передал вызов бригаде скорой помощи Нарвской больницы.
«По прибытию бригады скорой помощи на место происшествия на берегу проводились мероприятия по оживлению мужчины добровольными спасателями. С их слов пострадавший употреблял алкоголь, а затем отправился купаться. В воде он начал тонуть, ему на помощь бросился сотрудник ресторана, расположенного на берегу, к нему на помощь подплыли спасатели c SUP доской, с помощью которой доставили пострадавшего на берег», - сказал Гужовский.
«Со слов спасателей у мужчины отсутствовали признаки жизни, поэтому они приступили к мероприятиям по оживлению - делали закрытый массаж сердца и искусственное дыхание. В 15:32, когда на место происшествия прибыла бригада скорой помощи, пострадавший был без сознания, с нарушением дыхания, но с восстановленным кровообращением (сердце сокращалось, имелся пульс). После медицинских мероприятий и лечения в машине скорой помощи пострадавший пришел в сознание и был госпитализирован в Нарвскую больницу», - заявил он, добавив, что человек был спасен благодаря мужеству очевидца, профессиональным действиям добровольных спасателей и скорой помощи.