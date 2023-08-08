Настоящие герои ⟩ Утопающего спасли от верной гибели

Мужчина отправился купаться напротив официального городского пляжа и начал тонуть посередине водоема, уже скрывшись под водой. Это заметили спасатели из добровольческого спасательного объединение FIREPRO. Благодаря их действиям, утопающий был сначала найден под водой и транспортирован с помощью спасательной SUP доски на берег. По словам добровольцев, мужчина не дышал и был весь синий. Спасатели незамедлительно приступили к реанимации, выполнив массаж сердца и искусственное дыхание. Пострадавший очнулся и был передан подоспевшей скорой помощи. Добровольцы отметили, что мужчина был нетрезв.

Нарвский городской пляж Йоаорг в Липовой ямке. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

В Центре тревоги подтвердили, что 3 августа к ним поступило сообщение, что в Нарве из воды вытащили утопающего, и спасатели приступили к его реанимации. Приехавшая скорая помощь увезла мужчину в больницу.

Руководитель отделения скорой помощи Нарвской больницы Евгений Гужовский сообщил Rus.Postimees, что в этот же день в 15:28 Центр тревоги передал вызов бригаде скорой помощи Нарвской больницы.

«По прибытию бригады скорой помощи на место происшествия на берегу проводились мероприятия по оживлению мужчины добровольными спасателями. С их слов, пострадавший употреблял алкоголь, а затем отправился купаться. В воде он начал тонуть, ему на помощь бросился сотрудник ресторана, расположенного на берегу, к нему на помощь подплыли спасатели c SUP доской, с помощью которой доставили пострадавшего на берег», - сказал Гужовский.