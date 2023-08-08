В связи с бурей спасатели получили более 300 вызовов

Со вчерашнего дня спасателям пришлось более 300 раз выезжать для ликвидации последствий штормового ветра.
Наибольшее количество происшествий (110) зафиксировано в Южном регионе, в Западном регионе - 97 происшествий. В Северном регионе - 88, а в Восточном - 25. В большинстве случаев спасателям приходилось убирать деревья, упавшие на проезжую часть или линии электропередач. В некоторых случаях жителям самим удавалось убрать сломанное дерево с проезжей части.
«К счастью, наиболее суровые погодные условия, такие как град, грозы, циклоны, обошли Эстонию стороной. Наибольший ущерб был нанесен полуострову Сырве на Сааремаа, где автомобили и здания были повреждены крупным градом. Насколько нам известно, никто из людей не пострадал», - сказал представитель Спасательного департамента Янар Кярнер.
Однако буря еще не утихла, и метеорологическая служба Агентства по охране окружающей среды прогнозирует на сегодня сильный ветер, поэтому водителям следует быть осторожными, так как на дороги могут падать деревья.