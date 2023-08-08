13-летний мотоциклист разбился на соревнованиях

Трагедия произошла в субботу, на одном из этапов чемпионата Индии в Ченнае. Шреяс ехал на своем 200-кубовом мотоцикле, но упал на одном из поворотов. При падении с гонщика слетел шлем. Ехавший сзади мотоциклист не успел отреагировать и наехал на Шреяса. В итоге 13-летний мальчик получил тяжелую травму головы.

Его немедленно доставили в больницу, но там лишь зафиксировали смерть. После этого происшествия все запланированные на выходные мотогонки были отменены.

По сообщениям местных СМИ, Шреяс, отметивший 26 июля свое 13-летие, считался многообещающим молодым мотоциклистом и получил признание за хорошие навыки управления мотоциклом.

Прозванный вундеркиндом, индиец вошел в историю в мае этого года, став первым индийским мотоциклистом, принявшим участие в финале чемпионата мира по кольцевым гонкам на мотоциклах в Испании. Он участвовал в чемпионате мира FIM Mini-GP и финишировал пятым и четвертым в гонках.