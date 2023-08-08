13-летний мотоциклист разбился на соревнованиях

На соревнованиях в Ченнае (Индия) погиб 13-летний мотоциклист Шреяс Хариш. Он был надеждой Индии – в мае он стал первым индийцем, который принял участие на чемпионате мира по кольцевым гонкам.
Трагедия произошла в субботу, на одном из этапов чемпионата Индии в Ченнае. Шреяс ехал на своем 200-кубовом мотоцикле, но упал на одном из поворотов. При падении с гонщика слетел шлем. Ехавший сзади мотоциклист не успел отреагировать и наехал на Шреяса. В итоге 13-летний мальчик получил тяжелую травму головы.
Его немедленно доставили в больницу, но там лишь зафиксировали смерть. После этого происшествия все запланированные на выходные мотогонки были отменены.
По сообщениям местных СМИ, Шреяс, отметивший 26 июля свое 13-летие, считался многообещающим молодым мотоциклистом и получил признание за хорошие навыки управления мотоциклом.
Прозванный вундеркиндом, индиец вошел в историю в мае этого года, став первым индийским мотоциклистом, принявшим участие в финале чемпионата мира по кольцевым гонкам на мотоциклах в Испании. Он участвовал в чемпионате мира FIM Mini-GP и финишировал пятым и четвертым в гонках.
Sad to hear 😕— Chèrrybòy 𝕏 (@Cherryboy_1711) August 6, 2023
12yrs Teenager #ShreyasHareesh from Bengaluru dies in riding accident at Chennai Indian National Motorcycle Racing Championship pic.twitter.com/8PY7Yd9p3o