ОБЗОР ⟩ Посланный Путиным принимать капитуляцию Украины разжалован в простые пропагандисты

Несмотря на то, что после переговоров в конце марта в Стамбуле не делалось никаких официальных заявлений о сворачивании переговорного процесса, после выявления в начале апреля следов страшных преступлений против человечности, совершенных российской армией в Киевской и других областях Украины, возобновления переговоров на высоком уровне так уже и не произошло, чему благоприятствовали и нарастающая военная поддержка Украины со стороны Запада, и успехи ВСУ на поле боя. В середине июня Юрий Ушаков, другой помощник Владимира Путина, открыто признал, что переговоры фактически прекратились.

Мединский вернулся на телеэкраны в более подходящей ему роли

Таким образом, выступление Владимира Мединского на высшем дипломатическом уровне и позиционирование его как топ-фигуры в российской политической элите завершилось уже весной 2022 года, за чем последовал достаточно долгий период его нахождения вне самой существенной информационной повестки. 7 августа 2023 года Мединский вновь оказался героем репортажей, показанных в новостных программах по всем российским федеральным каналам, но при этом он представал в привычной для себя роли пропагандиста, а никак не политика.

Возвращение Владимира Мединского в это качество, однако, происходит на событийном фоне, красноречиво напоминающем о провале и его собственной весенней миссии 2022 года, и той преступной политики российского режима, каковую эта миссия обслуживала.