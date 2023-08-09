ОБЗОР ⟩ Посланный Путиным принимать капитуляцию Украины разжалован в простые пропагандисты

В понедельник, 7 августа, в России состоялась презентация новых учебников истории для российских школ, в которых предлагается полностью обслуживающий российскую государственную политику взгляд на события периода 2014-2023 гг., героизирующий военную агрессию против Украины. Обращает на себя внимание активная роль Владимира Мединского в написании новых учебников. Весной прошлого года он руководил российской делегацией на переговорах с Киевом.
Помощник президента России Владимир Мединский в начале этой недели созвал в Москве специальную пресс-конференцию, посвященную презентации новых учебников по всеобщей истории и истории России для учащихся старших классов.
Мединский, выступающий в роли соавтора новых изданий, на пресс-конференции сообщил, что для обновленного курса школьной программы по истории в учебнике полностью переработаны и переписаны четыре раздела, посвященные последним трем десятилетиям прошлого века и первому десятилетию нынешнего, а также написан новый раздел, охватывающий период с 2014 года и включающий в себя «специальную военную операцию» (данную формулировку российская власть использует для военной агрессии России против Украины).
Как отмечает «Медуза», соавтором Мединского на учебнике по истории России значится ректор МГИМО Анатолий Торкунов, а на учебнике по всеобщей истории - научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.
По сообщению «Ведомостей», в новых разделах учебников истории, среди прочего, можно найти параграфы, озаглавленные «Давление на Россию со стороны США», «Противодействие стратегии Запада в отношении России», «Фальсификация истории», «Возрождение нацизма», «Украинский неонацизм», «Переворот на Украине 2014 г.», «Возвращение Крыма», «Судьба Донбасса», «Украина - неонацистское государство».
Также Мединский сообщил на пресс-конференции, что переработанные в соответствии с геополитическими изменениями учебники по истории для школьников V-IX классов будут готовы к 1 сентября 2024 года. В сообщениях официальных российских СМИ о выходе в свет новых учебников для старшеклассников указывается, что в единой школьной программе по истории отныне находят отражение «драматичные события последних лет, нацистский переворот на Украине, превращение братской страны в «АнтиРоссию», СВО и ее герои».
Мединского командировали принимать капитуляцию Зеленского
Принявший активное участие и в создании новых учебников, и в приуроченной к их поступлению в российские школы промокомпании Владимир Мединский, бывший министр культуры России, в первые недели российского военного вторжения на территорию Украины возглавлял российскую делегацию на переговорах с украинской стороной, проводившихся сначала в Беларуси, затем - в Турции.
Несмотря на провалившийся российский план по блиц-кригу и занятию Киева в течение трех дней, Кремль считал свои позиции на этих переговорах чрезвычайно сильными и, по сути, выдвигая условия о денацификации и демилитаризации Украины, предлагал Киеву обсуждать его капитуляцию.
Украинская сторона неоднократно в тот момент высказывала недовольство уровнем российской делегации на переговорах, заостряя внимание именно на личности Мединского и подчеркивая, что он никак не относится к числу приближенных к Владимиру Путину лиц, в то время как со стороны Украины за столом переговоров сидели люди из самого ближнего окружения Владимира Зеленского.
К концу марта, когда стало ясно, что у российских вооруженных сил не получается решать поставленные политическим руководством страны задачи, требования страны-агрессора на переговорах, переместившихся из Беларусь в Турцию, «первым лицом» от РФ на которых по-прежнему оставался Мединский, стали менее абстрактными, и вместо ультиматумов о денацицфикации Россия стала выдвигать условия отказа Украины от вступления в НАТО, фиксации безблокового статуса Украины, ее отказа от ядерного оружия и от размещения иностранных военных баз и военных контингентов.
Несмотря на то, что после переговоров в конце марта в Стамбуле не делалось никаких официальных заявлений о сворачивании переговорного процесса, после выявления в начале апреля следов страшных преступлений против человечности, совершенных российской армией в Киевской и других областях Украины, возобновления переговоров на высоком уровне так уже и не произошло, чему благоприятствовали и нарастающая военная поддержка Украины со стороны Запада, и успехи ВСУ на поле боя. В середине июня Юрий Ушаков, другой помощник Владимира Путина, открыто признал, что переговоры фактически прекратились.
Мединский вернулся на телеэкраны в более подходящей ему роли
Таким образом, выступление Владимира Мединского на высшем дипломатическом уровне и позиционирование его как топ-фигуры в российской политической элите завершилось уже весной 2022 года, за чем последовал достаточно долгий период его нахождения вне самой существенной информационной повестки. 7 августа 2023 года Мединский вновь оказался героем репортажей, показанных в новостных программах по всем российским федеральным каналам, но при этом он представал в привычной для себя роли пропагандиста, а никак не политика.
Возвращение Владимира Мединского в это качество, однако, происходит на событийном фоне, красноречиво напоминающем о провале и его собственной весенней миссии 2022 года, и той преступной политики российского режима, каковую эта миссия обслуживала.
В марте 2022 года Украина была вынуждена садиться за стол переговоров с представителями страны-агрессора, поскольку не имела достаточных ресурсов для сдерживания его агрессии, и Владимир Мединский выступал в роли своего рода символа «принуждения к миру», которое рассматривалась Кремлем как унижающая украинскую государственность процедура. Летом же 2023 года отчаянным поиском выхода на переговоры с Украиной занята уже как раз Россия, ищущая любые способы удержаться на оккупированных ею украинских территориях, что с каждой неделей становится для сил агрессора все более сложной задачей.
Назад в родное стойло
Владимир Мединский в этой ситуации вновь востребован в России в том амплуа, которое ему лучше всего дается, в качестве работающего по политическому заказу фальсификатора уже не только далеко отстоящей от современности истории, но и самых свежих ее, ежедневно обновляющихся страниц. Военная авантюра России в отношении Украины пошла совсем не так, как рассчитывали в Кремле, и чтобы это не было так заметно российскому населению, срочно понадобилось сочинение для него мифа о новейших победах «русского мира» на том самом месте, где на самом деле он терпит сплошные поражения.
Владимир Мединский весной прошлого года пошел на невиданное для себя «повышение», но теперь снова отодвинут в посильную для себя «зону ответственности». Триумфальному покорению Россией Украины у него в качестве дипломата поспособствовать никак не получилось, и теперь он разжалован до хорошо знакомого себе уровня, где его задача - выдумать неслучившийся на деле триумф и нарастить его какой-никакой мифологией.