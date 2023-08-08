В столичном общественном транспорте появилась новая возможность оплаты проезда

Решение для быстрых платежей Apple Pay Express Mode было внедрено в общественном транспорте при сотрудничестве Таллиннского транспортного департамента и технологического предприятия АО Ridango.

Как отметил вице-мэр Владимир Свет, жители Таллинна могут по-прежнему пользоваться общественным транспортом столицы совершенно бесплатно, однако новое технологическое решение станет удобной дополнительной возможностью для тех пассажиров, которые должны покупать билет - например, жителей других самоуправлений или туристов.

«Развитие возможностей оплаты является частью более широких задач столицы, связанных с повышением удобства общественного транспорта для пассажиров. Сегодня многие люди не носят с собой банковскую карточку, и очень хорошо, что в Таллинне теперь можно покупать билеты таким способом», - сказал вице-мэр.

Решение работает даже в случае, если устройство Apple не заряжено; при этом нет необходимости открывать устройство или приложение. Не нужно использовать Face ID, Touch ID или вводить пароль - достаточно поднести телефон iPhone или смарт-часы Apple Watch к экрану валидатора. Систему Apple Pay Express Mode поддерживают iPhone 8 и более новые модели, а также Apple Watch 4 и более новые модели.

Apple Watch 8. Фото: iDeal

Для активации возможности оплаты необходимо ввести в приложении Wallet телефона или смарт-часов данные своей банковской карточки и включить Express Mode. Внесенные в приложение Apple Wallet данные карточек не передаются Apple и не сохраняются на их серверах. В случае утери или кражи iPhone или Apple Watch, владелец может заблокировать и найти устройство через приложение Find My.