В столичном общественном транспорте появилась новая возможность оплаты проезда

Наряду с прочими возможностями оплаты проезда в общественном транспорте Таллинна теперь можно покупать билет при помощи Apple Pay Express. Таким образом владельцы устройств Apple, которым необходимо приобрести билет, теперь могут сделать это без аутентификации или активации своего устройства. Оплатить проезд можно даже в случае, если аккумулятор устройства разряжен.
Решение для быстрых платежей Apple Pay Express Mode было внедрено в общественном транспорте при сотрудничестве Таллиннского транспортного департамента и технологического предприятия АО Ridango.
Как отметил вице-мэр Владимир Свет, жители Таллинна могут по-прежнему пользоваться общественным транспортом столицы совершенно бесплатно, однако новое технологическое решение станет удобной дополнительной возможностью для тех пассажиров, которые должны покупать билет - например, жителей других самоуправлений или туристов.
«Развитие возможностей оплаты является частью более широких задач столицы, связанных с повышением удобства общественного транспорта для пассажиров. Сегодня многие люди не носят с собой банковскую карточку, и очень хорошо, что в Таллинне теперь можно покупать билеты таким способом», - сказал вице-мэр.
Решение работает даже в случае, если устройство Apple не заряжено; при этом нет необходимости открывать устройство или приложение. Не нужно использовать Face ID, Touch ID или вводить пароль - достаточно поднести телефон iPhone или смарт-часы Apple Watch к экрану валидатора. Систему Apple Pay Express Mode поддерживают iPhone 8 и более новые модели, а также Apple Watch 4 и более новые модели.
Для активации возможности оплаты необходимо ввести в приложении Wallet телефона или смарт-часов данные своей банковской карточки и включить Express Mode. Внесенные в приложение Apple Wallet данные карточек не передаются Apple и не сохраняются на их серверах. В случае утери или кражи iPhone или Apple Watch, владелец может заблокировать и найти устройство через приложение Find My.
«Мы гордимся, что можем участвовать в развитии общественного транспорта Таллинна. Внедрение Apple Pay Express Mode позволит пассажирам еще более комфортно пользоваться общественным транспортом столицы. Это еще один шаг на пути к достижению цели Ridango - сделать общественный транспорт более удобным и современным для всех жителей и гостей столицы», - отметил исполнительный директор Ridango Эрки Липре.