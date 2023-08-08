Шторм: Центр тревоги за сутки получил свыше 4500 звонков

Последние три дня Центр тревоги работал с повышенной нагрузкой. Жаркие выходные стали причиной для частых вызовов скорой помощи и полиции, в понедельник шторм добавил работы спасателям. Также из-за урагана пострадали два человека, сообщает пресс-служба организации.
5. 6 и 7 августа количество звонков на номер экстренной помощи 112 превысило 4000 в сутки. В субботу и воскресенье нагрузку на номер увеличили вызовы, связанные жарой, и работы хватало прежде всего скорой помощи и полиции.
В понедельник количество экстренных вызовов превысило 4500, причиной стали как сильнейшая жара, так и штормовые ветра по всей Эстонии. «Мы подготовились к шторму и привлекли больше работников, но при таких высоких нагрузках неизбежно и увеличение времени ожидания вызова на несколько секунд. Хотим отметить тех прилежных звонивших людей, которые оставались на линии и не вешали трубку, что мы рекомендуем делать всякий раз, когда вы набираете 112», - прокомментировал ситуацию кризисный менеджер Центра тревоги Янек Муракас.
Сильный ветер означал и много работы для спасателей. Основные проблемы были связаны с падением деревьев на дороги или линии электропередач. Из-за повалившихся деревьев или вырванных и поднятых ветром в воздух дорожных знаков и другого мусора также пострадало несколько автомобилей по всей Эстонии.
«К сожалению, из-за урагана пострадали и люди. В Пярнумаа на мужчину упало сломанное дерево. Скорая отреагировала оперативно, и нуждающийся в помощи был доставлен в больницу. В Харьюмаа резкий порыв ветра настиг пешехода так внезапно, что женщина упала, и ее также пришлось срочно отвезти в больницу», - сказал Муракас.
В понедельник в Центр тревоги также поступило несколько сообщений о несчастных случаях на водоемах. По словам Янека Муракаса, попощь в основном нужна была дрейфовавшим на матрасах, плавательных кругах, плотах, лодках или сап-досках. «В случае с плавсредством легко потерять управление, и его может снести на сотни метров от берега. К счастью, все происшествия завершились благополучно, и попавшие в беду вернулись на берег», - добавил кризисный менеджер.