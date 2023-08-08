Шторм: Центр тревоги за сутки получил свыше 4500 звонков

5. 6 и 7 августа количество звонков на номер экстренной помощи 112 превысило 4000 в сутки. В субботу и воскресенье нагрузку на номер увеличили вызовы, связанные жарой, и работы хватало прежде всего скорой помощи и полиции.

В понедельник количество экстренных вызовов превысило 4500, причиной стали как сильнейшая жара, так и штормовые ветра по всей Эстонии. «Мы подготовились к шторму и привлекли больше работников, но при таких высоких нагрузках неизбежно и увеличение времени ожидания вызова на несколько секунд. Хотим отметить тех прилежных звонивших людей, которые оставались на линии и не вешали трубку, что мы рекомендуем делать всякий раз, когда вы набираете 112», - прокомментировал ситуацию кризисный менеджер Центра тревоги Янек Муракас.

Сильный ветер означал и много работы для спасателей. Основные проблемы были связаны с падением деревьев на дороги или линии электропередач. Из-за повалившихся деревьев или вырванных и поднятых ветром в воздух дорожных знаков и другого мусора также пострадало несколько автомобилей по всей Эстонии.

«К сожалению, из-за урагана пострадали и люди. В Пярнумаа на мужчину упало сломанное дерево. Скорая отреагировала оперативно, и нуждающийся в помощи был доставлен в больницу. В Харьюмаа резкий порыв ветра настиг пешехода так внезапно, что женщина упала, и ее также пришлось срочно отвезти в больницу», - сказал Муракас.