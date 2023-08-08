Искали сети, нашли серебро: со дна Балтики поднят ценный сервиз c утонувшего теплохода

Теплоход «Монте Оливия» компании Гамбург Зюд

Этот теплоход был построен на верфи Blohm & Voss для «Южноамериканской пароходной компании - Гамбург Зюд» в 1925 году. Был рассчитан примерно на 2500 пассажиров и 370 членов экипажа.

Теплоход «Монте Оливия». Фото: IMHH.

Свой первый рейс совершил через Атлантику в Монтевидео и Буэнос-Айрес. После начала Второй мировой войны смог обойти начавшуюся морскую блокаду - вернуться из бразильского порта Сантус в Гамбург в октябре 1939 года.

Во время войны использовался сначала в качестве плавучей казармы, затем на борту был оборудован лазарет. 3 апреля 1945 года «Монте Оливия» получила повреждения в результате попадания британской бомбы, накренилась и затонула прямо в бухте Киля. Весь экипаж во время авиационного налета находился в подземном бомбоубежище.

В 1946 году в ходе очистки акватории судно приподняли и прямо на месте распилили на металлолом. Как сейчас выяснилось, в результате всех этих перемещений и действий за бортом оказалось множество самых разных предметов, в том числе часть судового сервиза из серебра, но об этом никто даже не подозревал.

Разрешение от властей

Водолазы-любители незамедлительно сообщили о своей находке в Земельное ведомство по охране памятников Шлезвиг-Гольштейна. Если бы возраст артефактов превышал 100 лет, согласно закону этой федеральной земли, они бы автоматически стали собственностью государства, поэтому дальнейшие поиски следовало согласовать.