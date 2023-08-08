ГАЛЕРЕЯ ⟩ МуПо торжественно получила новенькие и более дорогие Toyota

Гибридные автомобили Toyota C-HR, которые эксплуатируются уже три года, заменены на новые гибридные автомобили Toyota RAV4. Новые автомобили взяты в лизинг на пять лет.

По словам Айвара Тоомпере, главы Муниципальной полиции, гибридные автомобили, срок лизингового договора которых истекает, хорошо послужили ведомству. «При выборе новых автомобилей учитывалась их экологичность, безопасность, практичность и долговечность», - сказал Тоомпере.

Помимо Тоомпере на церемонии передачи присутствовали вице-мэр Тийт Терик и заместитель заведующего Янек Лассь

Согласно информации на сайтах местных дилеров марки Toyota, гибридная версия модели RAV4 стоит на несколько тысяч больше, чем обладающая теми же характеристиками C-HR.