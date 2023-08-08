Сотрудники МуПо пересядут на более дорогие автомобили

Гибридные автомобили Toyota C-HR, которые эксплуатируются уже три года, будут заменены на новые гибридные автомобили Toyota RAV4. Новые автомобили будут взяты в лизинг на пять лет.

По словам Айвара Тоомпере, главы Муниципальной полиции, гибридные автомобили, срок лизингового договора которых истекает, хорошо послужили ведомству. «При выборе новых автомобилей учитывалась их экологичность, безопасность, практичность и долговечность», - сказал Тоомпере.