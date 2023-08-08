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Сотрудники МуПо пересядут на более дорогие автомобили

BNS
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Сотрудник МуПо.
Сотрудник МуПо. Фото: Taavi Sepp

В среду Таллиннская муниципальная полиция (МуПо) заменит свой нынешний парк автомобилей на более современный.

Гибридные автомобили Toyota C-HR, которые эксплуатируются уже три года, будут заменены на новые гибридные автомобили Toyota RAV4. Новые автомобили будут взяты в лизинг на пять лет.

По словам Айвара Тоомпере, главы Муниципальной полиции, гибридные автомобили, срок лизингового договора которых истекает, хорошо послужили ведомству. «При выборе новых автомобилей учитывалась их экологичность, безопасность, практичность и долговечность», - сказал Тоомпере.

Согласно информации на сайтах местных дилеров марки Toyota, гибридная версия модели RAV4 стоит на несколько тысяч больше, чем обладающая теми же характеристиками C-HR.

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