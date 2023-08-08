Стали известны соперники баскетбольной сборной Эстонии по отборочному турниру ЧЕ

Сегодня в Мюнхене состоялась жеребьевка подгрупп баскетбольного квалификационного турнира чемпионата Европы 2025. Эстония попала в группу H, в которую также входят Литва, Польша и Северная Македония. Чтобы попасть на финальные турниры чемпионата Европы, нужно попасть в тройку лучших.
32 сборные были разделены на восемь групп на основе занимаемых ими в мировом рейтинге мест. Эстония вошла в шестую группу. Затем 32 команды были разделены на восемь подгрупп по четыре сборных в каждой.
Подгруппы квалификационных турниров на ЧЕ 2025
Группа A: Словения, Украина, Израиль, Португалия
Группа B: Италия, Турция, Венгрия, Исландия
Группа C: Испания, Латвия, Бельгия, Словакия
Группа D: Германия, Черногория, Болгария, Швеция
Группа E: Франция, Хорватия, Босния и Герцеговина, Кипр
Группа F: Греция, Чехия, Нидерланды, Великобритания
Группа G: Сербия, Финляндия, Грузия, Дания
Группа H: Литва, Польша, Эстония, Северная Македония
Тройка лучших в каждой подгруппе выйдет в финал чемпионата Европы 2025 года, за исключением групп, в которые посеяна страна-организатор. Оттуда выйдут принимающая сторона и две лучшие команды.
Отборочные матчи к финалу чемпионата Европы, который пройдет через два года, начнутся в феврале 2024 года, и всего будет три окна матчей. Помимо февраля, они пройдут также в ноябре следующего года и в феврале 2025 года.
Финал чемпионата Европы 2025 года пройдет в Финляндии, Латвии, Польше и на Кипре с 27 августа по 14 сентября.