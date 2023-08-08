Вт, 8.08.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Стали известны соперники баскетбольной сборной Эстонии по отборочному турниру ЧЕ

rus.postimees.ee
Facebook Twitter
Comments
Баскетболисты сборной Эстонии.
Баскетболисты сборной Эстонии. Фото: Tairo Lutter

Сегодня в Мюнхене состоялась жеребьевка подгрупп баскетбольного квалификационного турнира чемпионата Европы 2025. Эстония попала в группу H, в которую также входят Литва, Польша и Северная Македония. Чтобы попасть на финальные турниры чемпионата Европы, нужно попасть в тройку лучших.

32 сборные были разделены на восемь групп на основе занимаемых ими в мировом рейтинге мест. Эстония вошла в шестую группу. Затем 32 команды были разделены на восемь подгрупп по четыре сборных в каждой.

Подгруппы квалификационных турниров на ЧЕ 2025

Группа A: Словения, Украина, Израиль, Португалия

Группа B: Италия, Турция, Венгрия, Исландия

Группа C: Испания, Латвия, Бельгия, Словакия

Группа D: Германия, Черногория, Болгария, Швеция

Группа E: Франция, Хорватия, Босния и Герцеговина, Кипр

Группа F: Греция, Чехия, Нидерланды, Великобритания

Группа G: Сербия, Финляндия, Грузия, Дания

Группа H: Литва, Польша, Эстония, Северная Македония

Тройка лучших в каждой подгруппе выйдет в финал чемпионата Европы 2025 года, за исключением групп, в которые посеяна страна-организатор. Оттуда выйдут принимающая сторона и две лучшие команды.

Отборочные матчи к финалу чемпионата Европы, который пройдет через два года, начнутся в феврале 2024 года, и всего будет три окна матчей. Помимо февраля, они пройдут также в ноябре следующего года и в феврале 2025 года.

Финал чемпионата Европы 2025 года пройдет в Финляндии, Латвии, Польше и на Кипре с 27 августа по 14 сентября.

Facebook Twitter
Comments

Ключевые слова

Наверх