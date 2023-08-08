Стали известны соперники баскетбольной сборной Эстонии по отборочному турниру ЧЕ

32 сборные были разделены на восемь групп на основе занимаемых ими в мировом рейтинге мест. Эстония вошла в шестую группу. Затем 32 команды были разделены на восемь подгрупп по четыре сборных в каждой.

Подгруппы квалификационных турниров на ЧЕ 2025 Группа A: Словения, Украина, Израиль, Португалия Группа B: Италия, Турция, Венгрия, Исландия Группа C: Испания, Латвия, Бельгия, Словакия Группа D: Германия, Черногория, Болгария, Швеция Группа E: Франция, Хорватия, Босния и Герцеговина, Кипр Группа F: Греция, Чехия, Нидерланды, Великобритания Группа G: Сербия, Финляндия, Грузия, Дания Группа H: Литва, Польша, Эстония, Северная Македония

Тройка лучших в каждой подгруппе выйдет в финал чемпионата Европы 2025 года, за исключением групп, в которые посеяна страна-организатор. Оттуда выйдут принимающая сторона и две лучшие команды.

Отборочные матчи к финалу чемпионата Европы, который пройдет через два года, начнутся в феврале 2024 года, и всего будет три окна матчей. Помимо февраля, они пройдут также в ноябре следующего года и в феврале 2025 года.