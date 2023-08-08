ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Украине не стоит думать, что Китай готов стать ее союзником

Украинский чиновник пояснил, что следующее такое обсуждение состоится осенью на уровне глав государств, за которым должен последовать глобальный саммит на тему заключения мира. Немаловажным было и его мнение о том, что Россия также может присоединиться к завершающей фазе процесса. Но, конечно, Украина не питает иллюзий, что Россия готова покинуть украинскую территорию просто по результатам переговорного процесса.

Китай решил смягчить эффект от своего присутствия в Саудовской Аравии, устроив телефонный разговор между своим министром иностранных дел и главой МИДа России. После встречи Китай подчеркнул свою нейтральную позицию и выразил надежду на дипломатическое и политическое решение, с чем, мол, согласен и министр иностранных дел России. Мирные предложения Китая не совсем нравятся России, но их реализация обеспечит сохранение Россией контроля над оккупированными территориями. Участие Китая во встрече в Саудовской Аравии - это маленькая тактическая победа Украины, но позиция Китая в отношении войны в Украине не изменилась.

Зерновая сделка

Вчера в турецких СМИ распространилась информация о том, что Путин может посетить Турцию в конце августа, чтобы еще раз обсудить соглашение об экспорте зерна. Как легко вспомнить, Турция уже много раз распространяла такую ​информацию, но понять, каковы ее мотивы, довольно сложно. Маловероятно, что Путин хочет покинуть страну в нынешней ситуации, в основном из-за сохраняющегося отсутствия успехов на фронте. Российский президент до сих пор занимается ликвидацией нестабильности, вызванной вагнеровским мятежом. Но к концу августа ситуация может измениться.