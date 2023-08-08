ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ Украине не стоит думать, что Китай готов стать ее союзником

Участие Китая в обсуждении мирных инициатив Украины на саммите в Саудовской Аравии можно назвать небольшой тактической победой Киева, но в целом позиция Пекина в отношении войны не претерпела изменений, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
По данным Reuters, группа северокорейских хакеров взломала сервер российской военно-промышленной компании «НПО Машиностроение». Эта компания производит крылатые ракеты и баллистические ракеты для российской армии. Теоретически такая новость может быть правдой, поскольку Северная Корея давно развивает свои возможности в проведении кибератак, в результате чего страдают многие страны, особенно - в Тихоокеанском регионе. Кроме того, северокорейцам свойственно организовывать нападения на своих ближайших сторонников.
Но это сообщение заставляет заиграть особыми красками недавний трехдневный визит министра обороны России в Северную Корею. Здесь уместно вспомнить уже давно высказанную Путиным позицию, что разведка делает свое дело, а политика делается независимо от работы разведок. С другой стороны, это означает, что российское руководство не запрещает разведывательную деятельность даже в отношении своих ближайших партнеров и, наоборот, считает ее естественной частью своего поведения в международных отношениях.
Если Reuters пишет об этом инциденте только сейчас, то можно быть уверенным, что российское руководство знало об этих кибератаках еще до того, как министр обороны отправился с визитом в Северную Корею. Этот факт лишний раз подтверждает, что у России должна иметься крайняя нужда выторговывать боеприпасы и другое вооружение у Северной Кореи.
Украинское видение условий мира активно обсуждается
Глава администрации президента Зеленского, который представлял Украину на переговорах высокопоставленных лиц в Саудовской Аравии, прокомментировал переговоры в положительном ключе. При этом он мягко отрицал, что кто-то навязывал Украине мирный процесс на неуместных условиях. Немного сомнительно утверждать, что встреча в Саудовской Аравии является дипломатической инициативой Украины. Но самое главное, что видение и предложения Украины по достижению мира активно обсуждаются.
Украинский чиновник пояснил, что следующее такое обсуждение состоится осенью на уровне глав государств, за которым должен последовать глобальный саммит на тему заключения мира. Немаловажным было и его мнение о том, что Россия также может присоединиться к завершающей фазе процесса. Но, конечно, Украина не питает иллюзий, что Россия готова покинуть украинскую территорию просто по результатам переговорного процесса.
Китай решил смягчить эффект от своего присутствия в Саудовской Аравии, устроив телефонный разговор между своим министром иностранных дел и главой МИДа России. После встречи Китай подчеркнул свою нейтральную позицию и выразил надежду на дипломатическое и политическое решение, с чем, мол, согласен и министр иностранных дел России. Мирные предложения Китая не совсем нравятся России, но их реализация обеспечит сохранение Россией контроля над оккупированными территориями. Участие Китая во встрече в Саудовской Аравии - это маленькая тактическая победа Украины, но позиция Китая в отношении войны в Украине не изменилась.
Зерновая сделка
Вчера в турецких СМИ распространилась информация о том, что Путин может посетить Турцию в конце августа, чтобы еще раз обсудить соглашение об экспорте зерна. Как легко вспомнить, Турция уже много раз распространяла такую информацию, но понять, каковы ее мотивы, довольно сложно. Маловероятно, что Путин хочет покинуть страну в нынешней ситуации, в основном из-за сохраняющегося отсутствия успехов на фронте. Российский президент до сих пор занимается ликвидацией нестабильности, вызванной вагнеровским мятежом. Но к концу августа ситуация может измениться.
Загадочным образом вчера на зерновом терминале в турецком порту произошел мощный взрыв. Никакой точной информации о последствиях и причинах произошедшего пока предоставлено не было.