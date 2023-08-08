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Строительство военного городка для союзников по НАТО принесет жителям деревни долгожданный водопровод

Арвед Брейдакс
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Руководитель AS Võru Vesi Юрий Готманс.
Руководитель AS Võru Vesi Юрий Готманс. Фото: Arved Breidaks

Приемный пункт для союзных войск, который будет построен в волости Выру, будет подключен к центральному водопроводу, что откроет возможность подключения к нему и жителей деревни Вылси.

Весной волость Выру и AS Võru Vesi предложили Государственному центру оборонных инвестиций (RKIK), планировавшему строительство приемного пункта союзных войск в Вырумаа, не создавать автономное водоснабжение, а подключить объект к водопроводно-канализационной сети города Выру.

В этом случае водопровод и канализацию можно было бы проложить через деревню Вылси, где проживает около 70 человек и где жители уже много лет просят подключить их к городскому водопроводу. В настоящее время жители Вылси получают воду в свои дома из собственных колодцев, а сточные воды собираются в резервуары.

Решение принято

RKIK взял время на рассмотрение предложения, и вместе со строительством городка, которое началось на прошлой неделе, с AS Võru Vesi был подписан договор о подключении.

«В настоящее время мы сосредоточены на подключении к системе центрального водоснабжения и канализации, а маршрут планируется проложить через поселок Вылси, - подтвердил менеджер портфеля полигонов RKIK Элари Калмару. - Для подключения к водопроводной сети мы также подписали договор с компанией Võru Vesi, что даст им уверенность для начала исследований и проектных закупок».

«Мы завершим геологическое исследование, затем проектирование, получим необходимые разрешения и приступим к строительству», - перечислил дальнейшие шаги руководитель AS Võru Vesi Юрий Готманс.

В общей сложности в рамках контракта на подключение стоимостью около 1,9 миллиона евро планируется продлить водопровод от города Выру на расстояние около 4,4 км к деревне Вылси и затем до поселка Циацунгылмаа, где будет построен военный городок. «Большая часть работ будет проводиться закрытым способом, и земляные работы будут незначительными», - сказал Готманс.

Строительные работы пройдут быстро

Учитывая, что войска союзников планируется перебросить в новый военный городок уже в конце этого года, работы по строительству водопровода должны начаться уже осенью. Если к концу года трубопровод не будет подведен, то снабжение солдат питьевой водой и отвод сточных вод будут организованы другими способами, заверил Готманс.

По его словам, жители поселка Вылси получат возможность подключиться к водопроводной и канализационной сети во второй половине следующего года, когда, как ожидается, начнется прокладка трубопроводов к жилым домам.

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