ИНТЕРВЬЮ ⟩ Канцлер Минфина: именно Тоомас Сильдам пытался связать ходатайство о деньгах с принятием законопроектов

– (Вздыхает) Мне очень сложно точно процитировать, да и не буду, потому что разговор состоялся два месяца назад. Но я, к сожалению, (с нажимом) ясно поняла из этого разговора, что оглашение пакета законов и выделение денег связывались между собой. Не в виде ультиматума, что если нам сейчас не выделят денег, то мы уж точно не будем издавать законы. Однако был намек на нехватку ресурсов и на то, как быстро они смогут работать, что дополнительный ресурс помогал бы работать быстрее (над производством и принятием законопроектов – прим. М.С. ).

КОММЕНТАРИЙ

Тоомас Сильдам

советник президента Алара Кариса по внутренним вопросам

Это был светский разговор на полях мероприятия. Мы говорили о бюджете канцелярии, говорили на общие темы, говорили о законопроектах. Уж точно я не выдвигал требований в стиле, что вы дайте деньги, а потом мы провозгласим законы. Мне жаль, что Мерике Сакс так это истолковала. Мы с Мерике знаем друг друга много лет, она могла бы позвонить мне или даже переспросить меня на месте.

Однако в будущем я очень серьезно отнесусь к рекомендации Пеэпа Яхило, директора Канцелярии президента, касательно общения с политиками или официальными лицами, «что в этом общении не должно быть чрезмерной шутливости или использования иронии в качестве риторического приема, которые в конечном счете могут быть истолкованы неоднозначно и даже ошибочно».