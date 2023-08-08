ИНТЕРВЬЮ ⟩ Канцлер Минфина: именно Тоомас Сильдам пытался связать ходатайство о деньгах с принятием законопроектов

– Вырклаэв публично обосновал невыделение средств, с одной стороны, вопросами, связанными с бюджетом, но и, с другой стороны, тем, что мы их не можем выделить, потому что возникает такое ощущение, будто рука руку моет.
– Собственно, в этом и заключалась проблема для министерства. Ведь если так пойдет, то Министерство финансов, отвечающее за весь государственный бюджет, могло бы продавать что-то каждому. Где мы в итоге окажемся?
– Происходило ли раньше что-то подобное?
– Что вы думаете о реакции VPK за последние пару дней?
– Сообщение канцелярии президента для прессы было немного оскорбительным. Будто бы кто-то чего-то не понял, или кто-то лжет, или кто-то пошутил. Мне этот разговор не показался забавным.
– Вам разговор показался серьезным?
– Да, мне он показался серьезным. Беспокойство про деньги было серьезным, а связывание [этой темы с провозглашением законов] вызывало неловкость. Мы расставались на том, что, давай оставим этот разговор, что эти вещи не могут быть связаны.
– Вы говорили на эту тему с Сильдамом? Больше ни с кем другим, например, с Яхило?
– Нет, только с Сильдамом, а позже я сообщила министру.
– Что будет дальше? Я предполагаю, что вы, как чиновник, будете продолжать выполнять свою работу. Если кто-то о чем-то спросит, вы будете отвечать, что не можете говорить о том, чего не знаете?
– Вот именно, и смотрю на все это с неприятным чувством. Я действительно не знаю, что будет дальше. На мой взгляд, люди, которые не сказали правды, должны сделать выводы.