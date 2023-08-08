Восемь миллионов евро на возвращение молодежи на рынок труда или в школу

Занятость молодежи серьезно пострадала в годы Covid-пандемии, когда рабочие места исчезли в тех секторах, где необходимо было ограничить социальные контакты и в которых работало много молодых людей. Исследования также показывают, что психическое здоровье молодых людей пострадало значительно сильнее, чем у людей других возрастных групп, в связи с чем им могут понадобиться услуги социального характера, чтобы выйти на рынок труда или продолжить обучение.

«Самоуправления должны быть способны находить нуждающихся в поддержке молодых людей, которые выпали как из образования, так и из рынка труда», - сказала министр экономики Тийто Рийсалу, добавив, что важно, чтобы они могли реализовать себя и преуспеть в жизни.

Согласно данным исследования рынка труда Эстонии, в 2022 году насчитывалось 20 800 молодых людей в возрасте 16–26 лет, которые не учились, не работали и не посещали никакие курсы. В этом году число безработных среди молодежи в первом квартале сократилось на 4 200 человек, и общий уровень безработицы в этой возрастной группе составил 11,5%. Однако этот показатель значительно превышает общий уровень безработицы.